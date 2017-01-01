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Kdz. Ereğli HEM 'den yılsonu sergisi



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu(HEM) tarafından açılan resim kursuna katılan kursiyerlerin, yıl boyu yaptıkları eserler için sergi düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonunda görücüye çıkan eserler büyük beğeni topladı.

Sergiye Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Ereğli Belediye Başkan Yardımcı Ayhan Atay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz, şube müdürleri, kurs öğretmenleri, kursiyerler ve sanatseverler katıldı.

İnsanların duygularını, düşüncelerini, olayları beceri ve düş gücü kurarak ifade etme araçlarından birinin resim olduğunu vurgulayan Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz, resimin diğer sanat dalları gibi tarih boyunca var olduğunu söyledi.

Korkmaz konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Sanatçı yaratıcı kişiliğini, üslubu ve özgünlüğü ile birleştirdiğinde ortaya çıkan sanat eserleri bir kültürün yaşayan en önemli varlıkları olmaktadır. Daha güçlü ve sağlam bir toplum olabilmemiz için kadınlarımızın da erkekler kadar, ekonomi, politika, kültür ve sanat hayatına katılmaları gerekmektedir. Bu nedenler kadınlarımız, daha iyi eğitim, daha kaliteli sağlık hizmetleri ve daha iyi istihdam koşulları ile kendine ve ailesine faydalı, bilinçli birer birey haline gelmelidir. Burada amaç her bireyin kendi varlığını gösterip, toplumun her safhasında yer alabilecek, kendine olan özgüvenini geliştirecek, ekip çalışmasını kavrayabilecek, gerektiğinde bağımsız iş yapabilme gücüne sahip olacak, kendi emeğinin hakkını verecek, ayakları üzerinde durabilecek bireyler kazandırmaktır. Kursiyerlerimizin ve kurs öğretmenlerimizin sabırla ortaya koyduğu bu sanat ürünleri titiz bir çalışmanın eseridir. Halk eğitim merkezi çalışmaları hayat boyu hayat boyu öğrenmenin devam ettiğinin en güzel örneğidir. Bu resim sergisinde emeği geçen başta ilçe Kaymakamımız Nazım Madenoğlu olmak üzere, ilgili şube müdürlerime, halk eğitim merkezi müdürü ve yardımcılarına, teşekkür eder, usta öğreticilerimizi ve kursiyerlerimizi başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ederim. Bizi yalnız bırakmayan değerli konuklarımıza en içten saygı ve sevgilerimi sunarım."

Kdz. Ereğli HEM Müdürü Zuhal Efe ise resim kursuna katılan tüm kursiyerlere teşekkür etti.

(VK-OA-Y)



25.04.2017 11:53:54 TSI

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