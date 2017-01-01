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Cezaevinden çıktı kayıplara karıştı



ERZURUM (İHA) - Erzurum'da yaşayan anne cezaevinden çıkan oğlundan haber alamadığını belirterek polise başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'da yaşayan Elmas K. oğlu Adem D.'nin (34) Antalya Cezaevinden geçtiğimiz hafta tahliye olduğunu ve kendisinden haber alamadığını belirterek polisten oğlunun bulunmasını istedi. Tüm aramalarına rağmen oğluna ulaşamadığını belirten anne E.Ö. bir an önce oğluna kavuşmak istediğini söyledi. Polis kayıp şahısla ilgili arama çalışması başlattı.

(ERZ-AT-Y)



25.04.2017 11:57:52 TSI

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