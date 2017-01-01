YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kdz. Ereğli'de 1 kişi uyuşturucu temininden gözaltına alındı

Kdz. Ereğli'de 1 kişi uyuşturucu temininden gözaltına alındı



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği (KOM) ekipleri üzerinden uyuşturucu madde çıkan bir kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre Kdz. Ereğli ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM ekipleri asayiş ekipleri ile birlikte Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde şüphe üzerine durdurdukları bir H.D.'nin (31) üst aramasını yaptı. Yapılan aramada şahsın üzerinden, poşet içinde 3 adet Bonzai diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde bulundu. 'Uyuşturucu madde temin etme' suçlaması ile gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolünden geçirilerek sorgusu için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

(VK-RFK-Y)



25.04.2017 12:00:47 TSI

NNNN

