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Devrek'te "Kültür Sanat Halk Buluşması Günleri" etkinliği düzenlendi

25 Nisan 2017 Salı, 11:53
Devrek'te "Kültür Sanat Halk Buluşması Günleri" etkinliği düzenlendi
Devrek'te "Kültür Sanat Halk Buluşması Günleri" etkinliği düzenlendi

(Fotoğraflı)

Fikri Erdem
ZONGULDAK (İHA) - Devrek'te BEÜ Akademik Orkestrası tarafından Klasik Müzik Konseri ve Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından resim sergisi düzenlendi.
Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) ve Devrek Belediyesi işbirliğiyle "Kültür Sanat Halk Buluşması Günleri" kapsamında BEÜ Devlet Konservatuarı Akademik Orkestrası tarafından konser düzenlendi. Konser öncesinde BEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri resim çalışmalarından oluşan 'Resim Sergisi'nin açılışı Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Hakan Kutoğlu, Devrek Meslek Yüksekokulu Müdürü Sayın Doç.Dr.Nurettin Hatunoğlu ile Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci tarafından gerçekleştirildi. Sergiyi gezen katılımcılar serginin ardından konser salonuna geçti. Konserde Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuarı Akademik Orkestrası tarafından birbirinden güzel eserler seslendirdi. Konserin ardından Devlet Konservatuarı Akademik Orkestrası dinleyenler tarafından ayakta alkışlandı.
Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci "Kültür Sanat Halk Buluşması Günleri" kapsamında düzenlenen etkinliklerin ilk olarak Devrek'te yapıldığını belirterek ilçeye verdiği desteklerden ve yaptığı katkılardan dolayı BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer'e teşekkür ederek, teşekkür plaketini etkinliğe katılan BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu'na takdim etti.
(FE-OA-Y)

25.04.2017 12:02:06 TSI
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