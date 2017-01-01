YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Devrek'te "Kültür Sanat Halk Buluşması Günleri" etkinliği düzenlendi

Devrek'te "Kültür Sanat Halk Buluşması Günleri" etkinliği düzenlendi



(Fotoğraflı)



Fikri Erdem

ZONGULDAK (İHA) - Devrek'te BEÜ Akademik Orkestrası tarafından Klasik Müzik Konseri ve Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından resim sergisi düzenlendi.

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) ve Devrek Belediyesi işbirliğiyle "Kültür Sanat Halk Buluşması Günleri" kapsamında BEÜ Devlet Konservatuarı Akademik Orkestrası tarafından konser düzenlendi. Konser öncesinde BEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri resim çalışmalarından oluşan 'Resim Sergisi'nin açılışı Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Hakan Kutoğlu, Devrek Meslek Yüksekokulu Müdürü Sayın Doç.Dr.Nurettin Hatunoğlu ile Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci tarafından gerçekleştirildi. Sergiyi gezen katılımcılar serginin ardından konser salonuna geçti. Konserde Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuarı Akademik Orkestrası tarafından birbirinden güzel eserler seslendirdi. Konserin ardından Devlet Konservatuarı Akademik Orkestrası dinleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci "Kültür Sanat Halk Buluşması Günleri" kapsamında düzenlenen etkinliklerin ilk olarak Devrek'te yapıldığını belirterek ilçeye verdiği desteklerden ve yaptığı katkılardan dolayı BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer'e teşekkür ederek, teşekkür plaketini etkinliğe katılan BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu'na takdim etti.

(FE-OA-Y)



25.04.2017 12:02:06 TSI

NNNN

