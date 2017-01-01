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Şehitler Ortaokulu'nda Bocce turnuvası



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık İlçesi Şehitler ortaokulunda Bocce sporunu tanıtmak ve sevdirmek amacıyla sınıf bazında kızlar arası Bocce turnuvası düzenlendi.

Şehitler Ortaokulunda Beden Eğitimi Öğretmeni Mustafa Tekin nezaretinde bu yıl 2.'si düzenlenen kızlar arası Bocce Turnuvası oldukça çekişmeli ve heyecanlı mücadelelere sahne oldu.

Beden Eğitimi Öğretmeni Mustafa Tekin, derslerde oynadıkları Bocce oyununu geçen yıldan bu yana turnuva düzenleyerek sınıflar arası tatlı bir mücadeleye çevirmek istediklerini, turnuvanın her yıl geleneksel olarak süreceğini söyledi.

Tekin, son yılların popüler sporu olan Bocce'nin sinir, kas koordinasyonuna dayanan, düşünme, strateji geliştirme özeliklerini geliştiren zevkli ve eğlenceli bir spor dalı olduğunu belirtti.

4 hafta süren sınıf bazında kızlar arası Bocce turnuvası sonunda; Yıldız Kızlarda 8/C sınıfı birinci, 8/A sınıfı ikinci, 7/ D sınıfı üçüncü oldu.

Küçük kızlarda; 5 /YDS sınıfı birinci, 6/D sınıfı ikinci, 6/A sınıfı ise üçüncü oldu.

Turnuvada dereceye giren sporcu öğrencilere okul idaresi tarafından madalya verilecek.(MA-EFE)



25.04.2017 12:05:40 TSI

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