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Yolcunun altın künyesini çalan muavin yakalandı



ERZURUM (İHA) - Yolcu otobüsünün bagaj kısmında bulunan bavuldan altın künyeyi çalan muavin yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, otobüsle İstanbul'dan Horasan'a gelen Kader D., indikten sonra bavulundaki altın künyenin çalınmış olduğunu fark etti. Bunun üzerine hırsızlık olayını hemen polise bildirdi. Polis ekipleri, Kars Karakurt Jandarma Komutanlığı görevlileriyle telefonla görüşerek olayla ilgili bilgi verdiler.

Karakurt Jandarma Komutanlığı görevlileri bahse konu otobüsü durdurarak yapmış olduğu çalışmalarda hırsızlık olayına karışan otobüs muavini O. K., isimli şahsı yakalayarak çalmış olduğu 200 TL para ve altın künye ele geçirdi. Çalıntı para ve altın künye Horasan İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilerek sahibine teslim edildi.

Şüpheli O. K., hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi.

(AA-AA-Y)



25.04.2017 12:07:02 TSI

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