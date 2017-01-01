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57. Alay'a vefa için yürüdüler

25 Nisan 2017 Salı, 11:58
57. Alay'a vefa için yürüdüler
57. Alay'a vefa için yürüdüler

(Fotoğraflı)

İdris Altun
BURSA (İHA) - Bursalı gençler, Çanakkale Savaşı'nın en kahraman birliği olan 57. Alay'ın hatırasını yaşatmak için yürüdü.
Gençlik ve Spor Bakanlığının 24-25 Nisan tarihleri arasında Türkiye genelinde düzenlediği '57. Alay Vefa Yürüyüşü' Bursa'da da yapıldı. Yürüyüşe çeşitli liselerden öğrencilerin ve vatandaşlar katıldı. Saltanat Kapısı'ndan başlayan yürüyüş Pınarbaşı Şehitliği'nde son buldu. Yürüyüşte onlarca metre uzunluğundaki bayrak öğrenciler tarafından taşındı. Şehitlikte yapılan tören İstiklal Marşı ve Kur'an-ı kerim tilavetiyle devam etti. Yürüyüş sonunda öğrencilere ve vatandaşlara çorba ikram edildi.
Törende konuşan Vali Yardımcısı Ergün Güngör, "Şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Bizlere düşen, şehitlerimize layık olmaya çalışmak. Onlar, vatan için, bayrak için, ezan sesinin dinmemesi için kanlarını seve seve feda ettiler. Ve bu aziz vatanı bizlere emanet ettiler. Bizim bu emanete gençler olarak, yöneticiler olarak sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.
Çanakkale'de düzenlenen 57. alay Vefa Yürüyüşü'ne ise Kosova'dan 120, Çanakkale'den 160 ve 81 ilden gelecek 2880 genç olmak üzere toplam 3 bin 160 genç katılacak. Gençler 24 Nisan'da Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi ile Hastane ve Bigalı şehitliklerini ziyaret edecek.
(İDR-MŞ)

25.04.2017 12:07:27 TSI
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