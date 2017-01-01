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Kartepe Bilgievleri 300 fidan dikecek



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Tema Vakfı ortaklığı ile yapılan çevre etkinliği kapsamında çocuklar tarafından dikilmek üzere Kartepe Belediyesi bilgievi öğrencilerine 300 adet fidan dağıtıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla, KBB Başkan Danışmanı ve Kocaeli TEMA Vakfı Temsilcisi Nermin Tol tarafından Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri öğrencilerine fidan dağıtıldı. Fidan dağıtımı sırasında çocuklara sohbette eden Tol, "Biz biliyoruz ki, çocuklarımız bir çok yetişkinden daha iyi sahip çıkarak, doğayı seviyor ve koruyor. Bu yüzden onların bilinçli yetişmesi kaynaklarımızın yanlış tüketilmemesi ve korunması açısından çok önemli. Çocuklarımız istekli ve duyarlı. Bu mutluluk verici, onları kutluyorum" dedi.

Fidanları teslim alan çocuklar ise, "Biz hem okulumuzda hem de bilgievlerimizde doğanın çok değerli olduğunu ve korumak zorunda olduğumuzu öğreniyoruz. Bu fidanları zevkle dikip, ağaç oluşunu merakla bekleyeceğiz. Büyünce hepimizin bir ağacı olacak" diyerek teşekkür ettiler.

(GY-Y)



25.04.2017 12:07:30 TSI

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