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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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1 Mayıs tertip komitesi toplandı

25 Nisan 2017 Salı, 12:00
1 Mayıs tertip komitesi toplandı
1 Mayıs tertip komitesi toplandı

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - 1 Mayıs Tertip Komitesi, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci başkanlığında GMİS Genel Merkezinde toplandı.
Toplantıya Tertip Komitesi Başkanı GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Satılmış Uludağ, Genel Mali Sekreter Adnan Tıska, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal, Tes-İş Şube Başkanı Ahmet Hasanefendioğlu, Belediye-İş Şube Başkan Yardımcısı Osman Karataş, Maden Mühendisleri Odası Şube Başkanı Erdoğan Kaymakçı, KESK Dönem Sözcüsü Erkut Alaca, ADD Şube Yöneticisi Nurullah Özkan, Eğitim-Sen Şube Başkanı Orhan Yılmaz katıldı.
1 Mayıs hazırlıkları kapsamında 27 Nisan 2017 Perşembe günü yapılması planlanan toplantıya tüm örgütler davet edilecek ve görüş alışverişinde bulunulacak.İlçel er ve çevre illerden en geniş katılımın sağlanması amaçlanıyor. Miting için sanatçı arayışı devam ediyor. Pankartlar, billboardlar, afişler, el ilanları ve anonslarla katılımın arttırılması planlanıyor.
(SÖ-OA-Y)

25.04.2017 12:07:52 TSI
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