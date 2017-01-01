25 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BAYBURT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Engelli vatandaşlara akülü araçları teslim edildi

25 Nisan 2017 Salı, 12:08
Engelli vatandaşlara akülü araçları teslim edildi
Engelli vatandaşlara akülü araçları teslim edildi

(Fotoğraflı)

BAYBURT (İHA) - Engelli vatandaşlara akülü araç dağıtımı yapıldı.
Vali İsmail Ustaoğlu'nun katılımıyla Bayburt Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle 6 adet akülü araç engelli vatandaşlara teslim edildi.
Dağıtım töreninde konuşan Vali İsmail Ustaoğlu her bireyin birer engelli adayı olduğunu anlatarak, "Engelli vatandaşlarımızın bizim gönlümüzde ayrı bir yeri var. Devletimizin kucağında hepsinin şefkat dolu yerleri var. Bu anlamda ilimiz bunun en güzel örneklerini sergiliyor." dedi.
Toplumdaki dezavantajlı gruplara yönelik Bayburt'ta güzel hizmetler yapıldığını belirterek sözlerine devam eden Vali İsmail Ustaoğlu, "Gerek huzur evinde yaşayan vatandaşlarımız, gerek bu merkezde kalan kıymetli vatandaşlarımız olsun, onların yüzünün gülmesi, gözlerinin içinin parlaması bizim için her şeye değer. Eğer biz devlet olarak onların dertlerine ortak olabiliyorsak bundan daha mutluluk verici bir şey olamaz. Ama en önemlisi buraya gönlü ile ruhu ile bağlı olan bu hayırsever kardeşlerimizin yaptıkları bu yardımlar onların hayır hanelerine önemli kazançlar olarak yazılacaktır." diye konuştu.
Bir grup hayırsever tarafından engelli vatandaşlara verilmek üzere Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne teslim edilen akülü araçlar için teşekkürlerini bildiren Vali İsmail Ustaoğlu, "İşte Bayburt bu demek. Birliğin, kardeşliğin, kadirşinaslığın, vefanın, fedakârlığın, yardımseverliğin insanlık adına en güzel lütuflara layık bir il Bayburt. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Onlar nezdinde bu girişimde katkısı bulunan tüm kardeşlerimi kutluyorum." sözlerini kullandı.
"Aramızda Engel Olmasın" adlı hayırsever vatandaş grubu adına konuşan Fatih Demir ise Almanya'da yaşayan Bayburtlular olarak tespit ettikleri engelli vatandaşlara akülü araç hibe ettiklerini bildirdi. "İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır." Düsturuyla hareket ettiklerini belirten Demir, "İnşallah bu engelli kardeşlerimizin sıkıntılarına az da olsa çare olur. Yüreğimizle onlara sahip çıktık. Hepimiz birer engelli adayıyız. Birbirimize engel olmayalım." dedi.
Konuşmaların ardından Vali İsmail Ustaoğlu, hayırsever vatandaşlarla birlikte akülü araçları sahiplerine teslim edip yardımlarından dolayı hayırsever vatandaşlar Fatih Demir, Ergün Temel, Halil Zengin ve Timur Güzel'e plaket verdi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kenan Eroğlu'nun da çalışmaları hakkında sunum yaptığı programa Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ve merkezde kalan vatandaşlar katıldı.
(YY-AT-Y)

25.04.2017 12:17:21 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Gazeteci Yavuz Donat'tan Vali Ustaoğlu ve Rektör Coşkun'a ziyaret
YEREL

GAZETECİ YAVUZ DONAT'TAN VALİ USTAOĞLU VE REKTÖR COŞKUN'A ZİYARET
Bayburt Akşar Mehmet Aslan Barajı'nda yüzde 75 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı
YEREL

BAYBURT AKŞAR MEHMET ASLAN BARAJI'NDA YÜZDE 75 FİZİKİ GERÇEKLEŞMEYE ULAŞILDI
Bayburt'ta FETÖ/PDY davası
YEREL

BAYBURT'TA FETÖ/PDY DAVASI
Yavuz Donat'tan Başkan Memiş'e ziyaret
YEREL

YAVUZ DONAT'TAN BAŞKAN MEMİŞ'E ZİYARET
EN ÇOK OKUNANLAR
Boşanan ünlü çiftler
FİSKOS

ÜNLÜ ÇİFTTEN KÖTÜ HABER! 12 YILLIK EVLİLİK BİTİYOR...

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Zokora imzayı attı! Nereden nereye...
  • 4 Felaket anı böyle görüntülendi!