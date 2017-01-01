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Bursa'nın yeni cazibe merkezi

- Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda hayat başladı

- Bulvar esnafını ziyaret eden Başkan Dürdar, önlük giyip pasta yaptı



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa'ya kazandırılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini taşıyan 40 metre genişliğindeki modern bulvar, açılan işyerleri ile şehrin yeni cazibe merkezi oluyor.

Yunuseli Bulvarı ile Hamitler'deki Gür Caddesi'ni birbirine bağlayan 1.7 kilometre uzunluğundaki 40 metrelik Recep Tayyip Bulvarı'nda açılan işyerlerini ziyaret ederek işletme sahipleri ile sohbet eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Bursa'mızın en önemli sorunlarından biri olan ulaşım sıkıntısını sona erdirmek, ulaşılabilen bir yönetim, ulaşılabilen bir Osmangazi, ulaşılabilen bir Bursa hedefiyle hareket ederek, pek çok proje hayata geçirdik. Yeni yollar, çıkmaz sokaklar açtık. 2015 yılında hizmete açtığımız Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, alt ve üst yapı çalışmalarının birlikte yürütüldüğü, asfaltlama işleminden sonra yolun kanalizasyon, su ve doğalgaz gibi altyapı çalışmaları için yeniden kazılmayacağı örnek bir cadde oldu" dedi.

Çevresinde yükselen modern konutların tamamlanması ile birlikte işyerlerinin birer birer açılmaya başladığı Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın Bursa'nın yeni cazibe merkezi olacağını söyleyen Başkan Mustafa Dündar, "Yunuseli, Hamitler ve Güneştepe mahallelerimiz, imar planlarının uygulanmaya başlaması ile birlikte Osmangazi'de modern yaşamın hızla yükseldiği bölgelerimizden biri oldu. Planlı yapılaşmaya paralel olarak bizler de, hem Bursa'nın ulaşım sorununa kalıcı çözüm olacak, hem de bölgenin gelişimine uygun modern bir bulvar inşa ettik. Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Çelebi Mehmet Bulvarı ile birleşip Mudanya Yolu'ndan Ata Bulvarı'na bağlanacak olan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Bursa'nın en prestijli yeri olacak. Bunun ilk işaretlerini görmeye başladık. Geleceğin cazibe merkezi olacak Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda yerini almak isteyen vatandaşlarımız, cadde üzerinde inşa edilen konutların altındaki işyerlerini açmaya başladı. Ziyaret ettiğimiz işyeri sahipleri de, henüz yeni yeni açmalarına rağmen vatandaşların ilgisinden son derece memnun olduklarını ifade ediyor" diye konuştu.

Başkan Dündar, yeni bulvardaki işyerlerini gezerek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Ziyaretleri sırasında bir börekçiyi ziyaret eden Dündar, işyeri sahibi ile sohbet ettikten sonra önlüğü boynuna takarak mutfakta pasta ve börek yaptı.

(MŞ)



25.04.2017 12:19:25 TSI

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