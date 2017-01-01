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Bilecik'te 57. Alay "Vefa Yürüyüşü" yapıldı

- Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan bir kişilik grup açtıkları dev Türk bayrağı ile yürüdü

- Şeyh Edebali türbesine inen gruba yürüyüş sonrası çorba ikram edildi



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Cem Kaan Toka - İbrahim Sünetçi

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te Çanakkale Kara Savaşları'nın 102'inci yıl dönümü anma törenleri kapsamında, "57'inci Alay Vefa Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen program, sabah namazına müteakip İmam Hatip Lisesi Tatbikat Cami'nde 'Çanakkale Konulu' vaazın verilmesiyle başlandı. Ardından Cumhuriyet Meydanında toplanan yaklaşık bin kişilik gruba konuşma yapan Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl Çanakkale'de ve 81 il merkezinde 57. Alay ve tüm şehitler adına "Vefa Yürüyüşü" düzenlendiğini belirtti. Yıldız," Kahramanlar Savaşı olarak Türk ve Dünya tarihine geçen bu cephe savaşında, verilen kayıpla birlikte çarpışmaların şiddetine bakıldığında, insanlık tarihinin şahit olduğu en büyük savaşlardan biri olduğu unutulmamalıdır. 24 Nisan 1915 tarihine kadar bizzat Yarbay Mustafa Kemal ve Binbaşı Hüseyin Avni tarafından sürekli eğitime tabi tutulan 57. Piyade Alayı, 25 Nisan 1915 sabahı düşman çıkarmasını haber alır almaz Conkbayırı'na hareket etmiştir. 57. Alayın Conkbayırı'na hareket eden üç taburu ve bir dağ bataryasını oluşturan, yaklaşık 3 bin subay ve askeri, Conkbayırı'nda kendisinden yaklaşık 6 kat büyük bir düşman gücüne karşı taarruza geçerek Kahraman Türk askerinin üstün cesaretini göstermiştir. Göstermiş olduğu büyük kahramanlıkla dünya tarihine geçen 57. Piyade Alayı milletimizin inancını, kahraman ordumuzun savaş gücünü, kuvvet ve kudretini bütün dünyaya bir kez daha ispat etmiştir" dedi.



"Bu vatanımız kolay kazanılmadı"

Alay ve bölük komutanlarının en son erine kadar hiç düşünmeden vatan için şehit olduklarını anlatan Yıldız, "Bizler bugün burada Anadolu topraklarının vatan olması için özgür ve bağımsız yaşayabilmemiz için, canlarını veren 57. Alay Şehitlerimizi, Çanakkale Şehitlerimizi, 15 Temmuz Şehitlerimizi ve Tüm Aziz Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Kahraman Şehitlerimizi anmanın önemi kadar, onları anlamak, hissetmek ve bizlere miras olarak bıraktıkları Vatan, Millet, Bayrak gibi milli ve manevi değerlerimizi siz gençlerimizin sahip çıkmasıdır. Bu vatanımız kolay kazanılmadı. Bunu çok iyi bilmeliyiz. Eğer bugün burada rahat bir şekilde özgürce nefes alabiliyorsak, şehitlerimizin bizler için verdiği nefeslerin sayesindedir. İşte buda gençlik olarak bizim görev ve sorumluluğumuzu kat, kat arttırmaktadır. Sizlerin de aziz şehitlerimizin mirasına sahip çıkarak onlara hayırlı bir evlat olacağınıza inancımız tamdır" dedi.

Konuşmasının ardından, Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup, Atatürk caddesi üzerinden Karayolları kavşağına kadar açtıkları dev bayrak ile yürüdüler. Buradan Bilecik Belediyesi önünden Şeyh Edebali türbesine inen gruba Bilecik Vali Yardımcıları Burhan Terzioğlu ve Mustafa Kemal Özgün, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım ve kurum müdürleri eşlik etti. Yürüyüş, Kur'an tilaveti ve Fatiha okunmasının ardından katılımcılara çorba dağıtılmasıyla son buldu.

(CKT-İS-Y)



25.04.2017 12:20:41 TSI

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