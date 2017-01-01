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Bayburt Akşar Mehmet Aslan Barajı'nda yüzde 75 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı

- Sulama projesinin de tamamlanması ile 19 bin 310 dekar zirai alan suyla buluşacak



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BAYBURT (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Bayburt'ta yapımı süren Akşar Mehmet Aslan Barajı'nda yüzde 75 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı. Baraj inşaatı ile birlikte yapımı süren sulama projesinin de hizmete alınması ile Bayburt'ta 19 bin 310 dekar zirai alan suyla buluşacak.

Akşar Mehmet Aslan Barajı temelden 43 metre yükseklikte inşa ediliyor ve 6,11 milyon m su biriktirme hacmine sahip bulunuyor. Barajda depolanacak su ile Bayburt'ta 19 bin 310 dekar zirai arazi suyla buluşacak.

Barajın Sulama Projesinde Fiziki Gerçekleşme Yüzde 84

Barajın sulama projesi de baraj inşaatı ile paralel olarak yürütülüyor. 56 bin 684 metre borunun döşendiği sulama projesinde ayrıca, 9 bin 60 metre drenaj kanalı ve servis yolları tamamlandı. Arazi toplulaştırma işlerinin devam ettiği sulama projesinde yüzde 84 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı.

Ülke Ekonomisine Yıllık 12,5 Milyon Katkı Verilecek

Bu yıl içerisinde tamamlanması hedeflenen Akşar Mehmet Aslan Barajı'nın sulayacağı alanda çiftçilik yapan vatandaşların sulamayla birlikte dekar başına 645 lira ilave gelir elde etmesi hedefleniyor. Proje ile ülke ekonomisine yıllık 12,5 milyon lira katkı verilmesi ve 600 kişiye ilave istihdam sağlanması da öngörülüyor.

Yatırımlar Sürecek

Bu projenin hizmete alınması ile bölge çiftçilerinin sulama sahasından daha kaliteli ve ekonomik değeri daha yüksek ürün elde edebileceğinin altını çizen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise "Proje ile bölgede canlılık artacak, dolayısıyla köyden kente göçün de önüne geçilebilecek. Bayburt'a en büyük yatırımlar bizim hükümetimiz döneminde yapıldı. Bakanlık olarak Bayburt'a biz de gereken yatırımı yapıyoruz. Özellikle su alanında buraya yapacağımız yatırımlar sürecek." Dedi.

(YY-AT-Y)



25.04.2017 12:21:25 TSI

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