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Kağızman eğitimde gelişmeye devam ediyor



(Fotoğraflı)



Serkan Çağlar

KARS (İHA) - Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürlülüğü okulları eğitim alanında hızla gelişmeye ve daha başarılı olmaya devam ediyor. İlçede açılan zihin geliştirme ve oyun sınıfları tam not aldı.

Eğitim alanında bir çok projenin hayata geçtiği Kağızman'da öğrencilerin el becerileri ve zihin geliştirmelerine katkı sağlayacak sınıflar açılmaya devam ediyor.

Dr. Mustafa Yalçın İlkokulunda açılan zihin geliştirme ve sosyal etkinlikler açılış programına Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Bayşar ve okul müdürleri katıldı.

Dr. Mustafa Yalçın ilkokulu öğretmen ve idaresince büyük bir özenle hazırlanan sınıf, öğrencilerin zihinsel gelişmeleri ve el becerilerini artırmalarına katı sağlayarak daha iyi bir ortamda eğitim almalarına olanak sağlayacak. İlçede ikincisi açılan sınıfların geneldeki bütün okullara açılması hedeflediklerini söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Bayşar, "Amacımız eğitim kalitesini artırmaktır" dedi.

Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha kaliteli bir eğitim vermek hepimizin en önemli görevi bugün açılan bu sınıflar gösteriyor ki görevimizi iyi yapıyoruz. Bizde Kağızman Kaymakamlığı olarak eğitme her zaman tam destek veremeye devam edeceğiz bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

(SÇ-AT-Y)



25.04.2017 12:28:46 TSI

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