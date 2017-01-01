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Başak Kolejinin minik sanatçıları eserleriyle beğeni topladı



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın Özel Başak Koleji birinci kademe öğrencileri tarafından hazırlanan yıl sonu sergisi büyük beğeni topladı.



Özel Başak Koleji Görsel Sanatlar Bölümü öğretmeni Özgürcan Artan önderliğinde ilkokul birinci kademe eğitim gören 1., 2., 3. Ve 4. sınıf) öğrencilerinin 2016 - 17 eğitim-öğretim yılı döneminde yaptıkları çalışmaların bir araya getirilmesiyle oluşan "Resim ve Özgün Baskıresim İlkokul Yıl Sonu Resim Sergisi" Milli Aydın Bankası Kültür Merkezinde ziyarete açıldı. Açılışa Okul Müdürü Nail Ergun, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.



Sergi hakkında bilgi veren Görsel Sanatlar Bölümü öğretmeni Özgürcan Artan, "Okulumuzun birinci kademesinde eğitim gören 325 öğrencimiz yıl içerisinde öğrendikleriyle 400'e yakın eser hazırladı. Salondaki kısıtlı imkan nedeniyle bu eserler arasından ancak 300'ünü bugün burada sergileyebiliyoruz. Burada öğrencilerimizin resimlerin haricinde kolaj, baskı ve tual üzerine akrilik çalışması gibi farklı kategorilerde yapmış oldukları eserler de var. Ben gösterdikleri başarı nedeniyle öğrencilerimi kutluyorum" dedi.



Sergide yer lan eserleri çok beğendiğini ifade eden Okul Müdürü Nail Ergun ise, "Birinci kademe öğrencilerimizin hazırlamış olduğu bu sergiyi beğenerek gezdim. Yetenekleriyle beni çok şaşırttılar. Gösterdikleri bu başarı nedeniyle başta öğrencilerim olmak üzere öğretmenlerimiz ve velilerimizi kutluyorum. Özel Başak Koleji eğitim öğretimin yanında sosyal faaliyetlere de önem veriyoruz. Tel kanatlı bir kuş asla uçamaz. Sanatsal ve sportif faaliyetlerle çocuklarımızın gelişimine katlı sağlamayı hedefliyoruz. Mayıs ayının ilk haftasında ikinci kademe öğrencilerimizin eserlerini de sergileyeceğiz" diye konuştu.



Başak Koleji öğrencileri tarafından kolaj, baskı, tual üzerine akrilik gibi tekniklerin kullanılarak hazırlandığı sergi 29 Nisan 2017 tarihine kadar görülebilecek.

(MB-Y)



25.04.2017 12:29:11 TSI

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