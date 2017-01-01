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Sümer Parkın yeni sahipleri çocuklar ile tanışmaya hazır

25 Nisan 2017 Salı, 12:21
Sümer Parkın yeni sahipleri çocuklar ile tanışmaya hazır
Sümer Parkın yeni sahipleri çocuklar ile tanışmaya hazır

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Nazilli'nin önemli dinlenme alanlarından olan Sümer Park rekreasyon alanındaki göletlerin yeni ev sahipleri ördekler oldu. Aynalı sazanlar ile aynı göledi paylaşacak olan ördekler İzmir Doğal Yaşam Parkından getirildi.

Nazilli Belediyesi tarafından İzmir Doğal Yaşam Parkından getirilen 38 adet değişik cinsteki ördekler gölede bırakıldı. 5 adet yeşilbaş, 5 adet Çin kazı, 4 adet Amerikan ördeği, 4 adet pekin ördeği ile 20 adet normal cins ördek bundan sonra gölette yaşayacak. Sevimlilikleri ile şimdiden ilgi odağı haline gelen ördekler için göletler içerisinde değişik noktalarda barınaklar hazırlandı.

2 Adet Su Bisikleti Gölede İndirildi
Nazilli Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde 16 bin ton su kapasiteli göledin temizliği yapıldıktan sonra ördekler için konulan barınakların haricinde bir de iskele yerleştirdi. Daha önceden 2 tane olan su bisikletinin yanına 2 adet daha yeni su bisikleti alınarak gölede indirildi. Ayrıca rekreasyon alanı içinde yapılan genel temizlik ve bakım çalışmalarının yanı sıra rekreasyon alanı içindeki tüm yollarda, yol kenarlarındaki deforme olmuş betonlar kırılarak mevcut yolun üzerinde kullanılan kesme taşların aynından döşenmeye başlandı. Yaz ayı için tüm hazırlıkların yapıldığı Sümer Park Rekreasyon alanında Nazilli Belediyesi hummalı çalışmalarına devam ederken paten pistinde de tamir tadilat yapılıyor.
Nazilli Belediyesi tarafından 150 adet Koi Japon balığının Köyceğiz'den alınarak Sümer rekreasyon alanındaki gölede bırakılacağını belirten Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "Sümer Rekreasyon Parkımız yaz aylarında halkımıza en iyi hizmeti verecek şekilde hazırlanıyor. Yoğun ve hummalı bir çalışma sürdürülen parkımızın daha çok ilgi gören bir dinlence yeri olması için ve daha cazip bir yer haline getirmek için bazı ayrıntılar oluşturuyoruz" dedi.
(MB-Y)

25.04.2017 12:29:26 TSI
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