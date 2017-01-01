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Üniversitelilerden turizm gezisi



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Uludağ Üniversitesi öğrencileri, 15-22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla Mustafakemalpaşa'da bir günlük doğa yürüyüşü yaptı.

UÜ Turizm Otelcilik ve Turizm Seyahat Hizmetleri Bölümünde eğitim gören 25 kişilik öğrenci kafilesi, Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Bursa Turizm Müdürlüğü'nün daveti üzerine ilçeye çıkarma yaptı. Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölüm Başkanı Melih Serengil nezaretinde ilçeye gelen öğrenciler, doğa yürüyüşü öncesi Belediye Başkanı Sadi Kurtulan'ı ziyaret etti. Sadi Kurtulan, Mustafakemalpaşa'nın başta Suuçtu Şelalesi olmak üzere Tümbüldek kaplıcaları, Suçıkan mesire yeri, Ayvaini mağarası ve Paşalar arkeolojik kazı alanı gibi doğa, kültür ve tarihi bölgelere sahip olduğunu söyledi.

Gençler Suuçtu Şelalesi ve Tabiat Parkı'nda doğa yürüyüşü yaparken, bölgenin güzelliklerini görme imkanı buldu.

(MŞ)



25.04.2017 12:29:38 TSI

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