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Karaman'da "57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü" yapıldı



(Fotoğraflı)



KARAMAN (İHA) - Çanakkale Zaferi'nin 102. yılı etkinlikleri kapsamında Karaman'da, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü" vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, vatandaşlar ve öğrenciler Yeşil Camide bir araya geldi. Camiyi dolduran gençler, 'Çanakkale ve Şehadet' konulu vaazı dinleyerek hep birlikte sabah namazını kıldı. Yapılan duaların ardından, cami çıkışında vatandaşlara çorba ikram edildi. Vatandaşlar ve öğrenciler daha sonra atılan sloganlar eşliğinde, yaklaşık 102 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla Garnizon ve Polis Şehitliğine yürüdü. Burada okunan Kuran-ı Kerim'in ardından, KYK Manevi Lider Halil İbrahim Coşkun tarafından Çanakkale ve 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler için dua edilerek program tamamlandı.

'Çanakkale Ruhu Sönmedi Sönmeyecek' sloganıyla 57. Alay'a vefa yürüyüşü gerçekleştirdiklerini belirten Gençlik Merkezi Müdürü Şabettin Gezen, "Bugün vatandaşlarımız ve gençlerimizle bir araya gelerek, yaptığımız etkinliklerle o günleri anlamaya, yaşamaya çalıştık. Çanakkale zaferi milletimizin destansı bir başarısı, Çanakkale geçilmez diye yazdırdığı bir tarihtir. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda 57. Alay'ın anısına gençlerimizle birlikte sabah namazında buluştuk ve onları bir kez daha rahmetle, minnet ve şükranla yad ettik. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize huzur içerisinde bir yaşam diliyorum" dedi.

(MD-AH-Y)



25.04.2017 12:30:09 TSI

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