25 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Eskişehir artık yemeğini çöpe atmıyor

25 Nisan 2017 Salı, 12:23
Eskişehir artık yemeğini çöpe atmıyor
Eskişehir artık yemeğini çöpe atmıyor
- Tüketiciler, "Yeşil Kutu Projesi" ile tabakta yarım kalan yemeklerini kutulayıp evlerine götürebilecekler

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Tepebaşı Belediyesi desteğiyle hayata geçirilen "Yeşil Kutu Projesi" uygulamaya başladı. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencilerinin bireysel gıda israfına dikkat çekmek amacıyla başlattıkları proje kapsamında tüketiciler, tabakta yarım kalan yemeklerini kutulayıp evlerine götürebilecekler.
Bir hamburgere karşılık 16 ton su
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doçent Doktor Işıl Var ve Doçent Doktor Celile Dölekoğlu'nun yaptığı araştırmalara göre bir hamburger çöpe atıldığında, 16 ton su boşa harcanmış oluyor. Ayrıca istatistiklere bakıldığında 1.3 milyar ton yiyecek israf ediliyor ve bu gıda israfının yüzde 35'ini restoranlar ve toplu tüketim yerlerinde tabakta bırakılan yemekler oluşturuyor. Bireysel gıda israfının hem çevresel hem de ekonomik boyutları göz önünde bulundurulduğunda rakamlar oldukça dikkat çekici. Yeşil Kutu Projesi'nin amacı ise bu konuda farkındalığı sağlayarak, Türkiye'de yaygınlaşmamış "kutula götür" sistemini bir tüketici alışkanlığı haline getirmek. Dünyanın pek çok yerinde bireysel gıda israfına karşı başlatılan çevreci uygulamaların en önemli durağı ise Danimarka'daki "Stop Wasting Food" hareketi. Restoranlarda dağıtılan poşetler, tabakta kalan yemekleri evlerine götürmeleri için müşterilere dağıtılıyor ve bunun sonucunda 5 yıl içinde gıda israfında yüzde 25'lik tasarruf sağlanıyor. Eskişehir'de başlatılan Yeşil Kutu Projesi'yle hedeflenen "tabağında kalanı çöpe gönderme, kutula götür" alışkanlığıyla birlikte Avrupa'daki örneklerde olduğu gibi bireysel gıda israfı konusunda farkındalık ve tasarruf amaçlanıyor.
Farkındalık için en doğru yer; Eskişehir
Eskişehir halkının yeşil reklamlara olan duyarlılığının yüksek olmasının projenin ilk adımı için oldukça önemli olduğunu vurgulayan İletişim Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencileri, Yeşil Kutu Projesinin uzun vadeli amacının bireysel gıda israfı konusunda farkındalığı artırarak Türkiye'de pek çok şehirde "kutula götür" alışkanlığını yerleştirmek olduğunu belirtiyor. Eskişehir'in doğaya ve çevreye duyarlı imajını yeni bir yeşil projeyle destekleyerek, pek çok alanda olduğu gibi bireysel gıda israfı konusunda da diğer illere örnek teşkil etmesi hedefleniyor. Proje sponsorlarından Saica Pack tarafından üretilen çevreci kutular, pilot mekânlar olarak belirlenen Travelers' Cafe ve Little Kitchen Eskişehir'de "kutula götür" hareketinin ilk adımı olarak yerlerini aldı.
Tepebaşı Belediyesi'nden destek büyük
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin başlatmış olduğu Mavi Bayrak Uygulaması kapsamında çevreye duyarlı, tüketici haklarına saygılı ve müşteri odaklı işletmelere Mavi Bayrak veriliyor. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Müdürlüğü ile birlikte yürütülen Yeşil Kutu Projesi'nin devamlılığını sağlamak amacıyla Mavi Bayrak kriterleri arasına "Yeşil Kutu" uygulamasının da eklenmesi söz konusu. Avrupa'daki örnek projelerde olduğu gibi bireysel gıda israfının çevreye ve ekonomiye zararlarını azaltmak için; projenin sürekli hale gelmesi gerektiğini belirten öğrenciler, Mavi Bayrak kriterlerine girmenin öneminin altını çiziyor.
(İHA-MET-Y)

25.04.2017 12:31:50 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Öğrencilerden Başkan Ataç'a ziyaret
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN BAŞKAN ATAÇ'A ZİYARET
&quot;Hoş Geldin Bebek&quot; ile ailelerin mutlulukları paylaşılıyor
YEREL

"HOŞ GELDİN BEBEK" İLE AİLELERİN MUTLULUKLARI PAYLAŞILIYOR
Sendikalar 1 Mayıs için bir araya geldi
YEREL

SENDİKALAR 1 MAYIS İÇİN BİR ARAYA GELDİ
Başkan Ataç, kınalı kuzuları askere uğurladı
YEREL

BAŞKAN ATAÇ, KINALI KUZULARI ASKERE UĞURLADI
Avcı tüfekleri ve mermilerin taşınması ve kullanılmasına kısıtlama
YEREL

AVCI TÜFEKLERİ VE MERMİLERİN TAŞINMASI VE KULLANILMASINA KISITLAMA
Rektör Gündoğan'dan 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü mesajı
YEREL

REKTÖR GÜNDOĞAN'DAN 26 NİSAN DÜNYA PİLOTLAR GÜNÜ MESAJI
Otizmli çocuk madalya ile döndü
YEREL

OTİZMLİ ÇOCUK MADALYA İLE DÖNDÜ
Takımlarının formalı ile mutlu oldular
YEREL

TAKIMLARININ FORMALI İLE MUTLU OLDULAR
Aşı sadece bireyi değil tüm toplumu korur
YEREL

AŞI SADECE BİREYİ DEĞİL TÜM TOPLUMU KORUR
Yağışlı hava yüzünden Seyitgazi'de çiftçilerin yüzü gülüyor
YEREL

YAĞIŞLI HAVA YÜZÜNDEN SEYİTGAZİ'DE ÇİFTÇİLERİN YÜZÜ GÜLÜYOR
23 Nisan şenlik tadında kutlandı
YEREL

23 NİSAN ŞENLİK TADINDA KUTLANDI
ESOGÜ İİBF Kariyer Günleri'nin 12.'si gerçekleşti
YEREL

ESOGÜ İİBF KARİYER GÜNLERİ'NİN 12.'Sİ GERÇEKLEŞTİ
Odunpazarı'ndan Türkmentokat çocuklarına 23 Nisan hediyesi
YEREL

ODUNPAZARI'NDAN TÜRKMENTOKAT ÇOCUKLARINA 23 NİSAN HEDİYESİ
Başkan Kurt asker uğurladı, vatandaşlarla birlikte karşılıklı kaşık havası oynadı
YEREL

BAŞKAN KURT ASKER UĞURLADI, VATANDAŞLARLA BİRLİKTE KARŞILIKLI KAŞIK HAVASI OYNADI
Eskişehir'de hava sıcaklıkları artıyor
YEREL

ESKİŞEHİR'DE HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR
Vos26 23 Nisan kapsamında çocuklarla buluştu
YEREL

VOS26 23 NİSAN KAPSAMINDA ÇOCUKLARLA BULUŞTU
ASGD Genel Kurulu yapıldı
YEREL

ASGD GENEL KURULU YAPILDI
Bakıma muhtaç baba ve oğluna yardım eli uzandı
YEREL

BAKIMA MUHTAÇ BABA VE OĞLUNA YARDIM ELİ UZANDI
Eskişehir'de konut satışları arttı
YEREL

ESKİŞEHİR'DE KONUT SATIŞLARI ARTTI
DAK Kadınlar Kulübünden öğrencilere kitap
YEREL

DAK KADINLAR KULÜBÜNDEN ÖĞRENCİLERE KİTAP
Anadolu Üniversitesi 14. Uluslararası İstatistik Öğrenci Kolokyumu'nda buluştu
YEREL

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 14. ULUSLARARASI İSTATİSTİK ÖĞRENCİ KOLOKYUMU'NDA BULUŞTU
EN ÇOK OKUNANLAR
Boşanan ünlü çiftler
FİSKOS

ÜNLÜ ÇİFTTEN KÖTÜ HABER! 12 YILLIK EVLİLİK BİTİYOR...

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Zokora imzayı attı! Nereden nereye...
  • 4 Felaket anı böyle görüntülendi!