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Eskişehir artık yemeğini çöpe atmıyor

- Tüketiciler, "Yeşil Kutu Projesi" ile tabakta yarım kalan yemeklerini kutulayıp evlerine götürebilecekler



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Tepebaşı Belediyesi desteğiyle hayata geçirilen "Yeşil Kutu Projesi" uygulamaya başladı. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencilerinin bireysel gıda israfına dikkat çekmek amacıyla başlattıkları proje kapsamında tüketiciler, tabakta yarım kalan yemeklerini kutulayıp evlerine götürebilecekler.

Bir hamburgere karşılık 16 ton su

Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doçent Doktor Işıl Var ve Doçent Doktor Celile Dölekoğlu'nun yaptığı araştırmalara göre bir hamburger çöpe atıldığında, 16 ton su boşa harcanmış oluyor. Ayrıca istatistiklere bakıldığında 1.3 milyar ton yiyecek israf ediliyor ve bu gıda israfının yüzde 35'ini restoranlar ve toplu tüketim yerlerinde tabakta bırakılan yemekler oluşturuyor. Bireysel gıda israfının hem çevresel hem de ekonomik boyutları göz önünde bulundurulduğunda rakamlar oldukça dikkat çekici. Yeşil Kutu Projesi'nin amacı ise bu konuda farkındalığı sağlayarak, Türkiye'de yaygınlaşmamış "kutula götür" sistemini bir tüketici alışkanlığı haline getirmek. Dünyanın pek çok yerinde bireysel gıda israfına karşı başlatılan çevreci uygulamaların en önemli durağı ise Danimarka'daki "Stop Wasting Food" hareketi. Restoranlarda dağıtılan poşetler, tabakta kalan yemekleri evlerine götürmeleri için müşterilere dağıtılıyor ve bunun sonucunda 5 yıl içinde gıda israfında yüzde 25'lik tasarruf sağlanıyor. Eskişehir'de başlatılan Yeşil Kutu Projesi'yle hedeflenen "tabağında kalanı çöpe gönderme, kutula götür" alışkanlığıyla birlikte Avrupa'daki örneklerde olduğu gibi bireysel gıda israfı konusunda farkındalık ve tasarruf amaçlanıyor.

Farkındalık için en doğru yer; Eskişehir

Eskişehir halkının yeşil reklamlara olan duyarlılığının yüksek olmasının projenin ilk adımı için oldukça önemli olduğunu vurgulayan İletişim Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencileri, Yeşil Kutu Projesinin uzun vadeli amacının bireysel gıda israfı konusunda farkındalığı artırarak Türkiye'de pek çok şehirde "kutula götür" alışkanlığını yerleştirmek olduğunu belirtiyor. Eskişehir'in doğaya ve çevreye duyarlı imajını yeni bir yeşil projeyle destekleyerek, pek çok alanda olduğu gibi bireysel gıda israfı konusunda da diğer illere örnek teşkil etmesi hedefleniyor. Proje sponsorlarından Saica Pack tarafından üretilen çevreci kutular, pilot mekânlar olarak belirlenen Travelers' Cafe ve Little Kitchen Eskişehir'de "kutula götür" hareketinin ilk adımı olarak yerlerini aldı.

Tepebaşı Belediyesi'nden destek büyük

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin başlatmış olduğu Mavi Bayrak Uygulaması kapsamında çevreye duyarlı, tüketici haklarına saygılı ve müşteri odaklı işletmelere Mavi Bayrak veriliyor. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Müdürlüğü ile birlikte yürütülen Yeşil Kutu Projesi'nin devamlılığını sağlamak amacıyla Mavi Bayrak kriterleri arasına "Yeşil Kutu" uygulamasının da eklenmesi söz konusu. Avrupa'daki örnek projelerde olduğu gibi bireysel gıda israfının çevreye ve ekonomiye zararlarını azaltmak için; projenin sürekli hale gelmesi gerektiğini belirten öğrenciler, Mavi Bayrak kriterlerine girmenin öneminin altını çiziyor.

(İHA-MET-Y)



25.04.2017 12:31:50 TSI

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