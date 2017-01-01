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Başkan Ataç, kınalı kuzuları askere uğurladı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, vatani görevlerine uğurlanacak 17 genç için Seyitgazi'de düzenlenen asker eğlencesine katıldı.

1997/2 tertip olarak mayıs ayında vatani görevlerine gidecek gençler için düzenlenen asker eğlencesinde Başkan Ataç, gençlerle oynayarak, ailelerin mutluluğuna ortak oldu. Gençlere günün anısına birer hediye takdim eden Başkan Ataç, "Sevgili gençlerimiz, bu akşam bizim mutlu bir gecemiz. Türk gencinin en büyük ideali asker olup, vatanına hizmet etmektir. Bu güzel görevi hepimiz zamanında yaptık. Öncelikle şansınız, bahtınız açık olsun. Allah'ın izniyle sağlıklı gideceksiniz, sağlıklı döneceksiniz. Analarınızın, babalarınızın dualarını her zaman alacaksınız. Bu vatana alnınız açık hizmet edeceksiniz. Yolunuz açık olsun. Allah sizi her türlü kazadan, beladan korusun. Güle oynaya gidin güle oynaya gelin düğünlerinizde de oynayacağız biz sizleri çok seviyoruz. Vatanda sizleri seviyor yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

(İHA-MET-Y)



25.04.2017 12:39:53 TSI

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