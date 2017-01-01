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Engellilere unutulmaz etkinlik



(Fotoğraflı)



Zafer Peker

BURSA (İHA) - Bursa'da 5. Uluslararası Mutlu Adımlar Engelli Çocuk Bayramı kapsamında Sukaypark'ta bir araya gelen engelli çocuklar gönüllerinde eğlenip mutlu bir gün geçirdi.

Bursa'daki özel bir rehabilitasyon merkezi desteğiyle Umuda Adım Engelliler Derneği tarafından organize etkinliğe Kuveyt, Rusya, Cezayir ve Kosova'dan katılan engelli çocuklar, şarkı söyleyip dans ederek gönüllerince eğlendi. Engeller çocuk olmaya engel değildir adı altında yapılan etkinliğe Bursa Valisi İzzettin Küçük ve eşi Ayşe Küçük'te katıldı.

Organizasyon sorumlusu Emel Yurdakoş, çeşitli projeler ürettiklerini belirterek, "Dünyanın bir çok yerinden Türkiye ve Bursa'dan çocukların olduğu bir etkinlik oldu. Bu tür organizasyonlarda gençlerle birlikte olmaktan keyif alıyoruz" dedi.

(ZP-UGR)



25.04.2017 12:40:51 TSI

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