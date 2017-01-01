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2'inci Kristal Çınar Ses Yarışması ile en iyi sesler seçilecek

25 Nisan 2017 Salı, 12:32
2'inci Kristal Çınar Ses Yarışması ile en iyi sesler seçilecek
2'inci Kristal Çınar Ses Yarışması ile en iyi sesler seçilecek

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi tarafından 2'incisi gerçekleştirilecek olan Kristal Çınar Ses Yarışması ile Bilecik'in en iyi sesleri seçiliyor.
Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilecek olan yarışma ile müzik alanında güzel bir çalışmaya daha imza atıldı. Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen ve yoğun talep sonucunda ikincisi düzenlenecek olan Kristal Çınar Ses Yarışması ile en iyi ses olabilmek için başvuran 34 adaydan 18'i final gecesinde gerçekleştirilecek olan canlı performans ile belirlenecek. Ön eleme ve internet oylama sonucu ile finale kalmaya hak kazanan 18 yarışmacı için bir haftalık süre boyunca 11 bin oy kullanıldı.
Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İsmail Cihan, Bilecik Belediyesi tarafından geçen yıl olduğu gibi güzel bir çalışmaya daha imza attıklarını belirterek, "Gelen yoğun talep üzerine Kristal Çınar Ses Yarışmamızın 2.'sini gerçekleştiriyoruz. Yarışmamız başladıktan sonra müzisyen kardeşlerimizin göstermiş olduğu ilgi bizleri çok mutlu etti. Bundan dolayı yarışmada ufak bir değişikliğe gittik. 15 olan finalist sayısını 18'e çıkararak daha fazla yarışmacıyı finale aldık ve yarışmamızda sadece 1 tane birinci olmasın istedik. Daha fazla arkadaşımız emeğinin karşılığını alsın ve yarışmamız daha adaletli olsun diye bay ve bayan seslerini ayırdık. Buna göre finalde 9 erkek ve 9 kadın yarışmacımız oldu ve kendi aralarında jürimizin yaptığı değerlendirme sonucunda bayanların 1'incisi, 2'incisi, 3'üncüsü ve erkeklerin 1'incisi, 2'incisi ve 3'üncüsü ayrı olarak seçilecek ve ödüllerini alacaklardır. Bütün hemşerilerimizi, şehrimizin kültür ve sanat hayatına ayrı bir anlam ve renk katacak olan bu güzel programa katılmaya davet ediyoruz" dedi.
Öte yandan 3 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek olan ve 18 finalist arasında dereceye girenlerin belirleneceği programın yapılacağı da bildirildi.
(CKT-DA-Y)

25.04.2017 12:41:08 TSI
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