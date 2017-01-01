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Şehitkamil Belediyesi halkın nabzını tuttu

- Kent gönüllüleri MÖP ve çevre duyarlılığıyla ilgili anket düzenledi



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 'Kent Gönüllüleri' ile işbirliği yaparak MÖP ve çevre duyarlılığına ilişkin halkın nabzını tuttu. MÖP ve çevre duyarlılığıyla ilgili anket düzenleyen Kent Gönüllüleri üyeleri, vatandaşlardan olumlu yanıt aldı.

Çevre dostu proje ve uygulamalarıyla adından sıkça söz ettiren Şehitkamil Belediyesi, toplumda çevre bilincinin oluşması adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şehitkamil Belediyesi'ne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından başlatılan 'çevre duyarlılığı' çalışmaları kapsamında Gaziantep Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 'Kent Gönüllüleri' ile işbirliği yapıldı. Kent gönüllüsü üniversiteli öğrenciler, ilçe genelinde bulunan iş yerlerini dolaşarak, esnafa ve vatandaşa MÖP ile çevre hakkında anket düzenledi. MÖP ve çevre duyarlılığı ile ilgili sorulan sorulara cevap veren vatandaşlar, Şehitkamil Belediyesinin MÖP projesi ve çevre duyarlılığıyla ilgili yapmış olduğu çalışmalardan duyduğu memnuniyetlerini dile getirdi.



Gelecek nesiller için anlamlı bir proje

Şehitkamil Belediyesinin uyguladığı MÖP projesinin destekçisi olduğunu kaydeden işletmeci Pınar Çelik, "Bugün Şehitkamil Belediyemiz tarafından Kent Gönüllüleri üyelerinin yapmış olduğu anketten dolayı çok keyif aldım. Yapılan bu projeyi çok anlamlı buluyorum. Çünkü bu tür projeler vatandaşları bilinçlendirmek adına çok önemli. Öğrenci arkadaşlarımız adına da önemli bir çalışma olarak görüyorum. Onlarda hem halk ile iç içe geliyorlar, fikir alışverişinde bulunuyorlar hem de iş hayatlarına etkisi olacak. Bu tür projelerle daha çok vatandaşa ulaşılarak çevre duyarlılığı hakkında bilgiler verilmesi gerekiyor. Çünkü toplumumuz daha yeni yeni çevre duyarlılığına özen gösteriyor. Bu tür anketler sık sık yapılıyor. Bizim gerçekten temiz bir topluma ve temiz bir nesle ihtiyacımız var. Bu anlamda Şehitkamil Belediyesi, elinden gelen her şeyi yapmaya gayret gösteriyor. Belediyemiz, çevre duyarlılığı ve MÖP ile ilgili çok önemli çalışmalar yapıyor. Bu konuda Şehitkamil Belediyemize sonsuz teşekkür ediyoruz. Bizler de iş yerlerimizde bulunan geri dönüşüm maddelerini ve atık yağlarımızı toplayarak, katkıda bulunmaya çalışıyoruz. MÖP projesini gelecek nesillerimiz için de çok anlamlı bir proje olarak görüyoruz. Bizler çocuklarımıza çevre duyarlılığını aşılamalıyız ki çocuklarımız da daha temiz bir ortamda yaşayabilsinler" diye konuştu.

(KU-SD-



25.04.2017 12:41:12 TSI

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