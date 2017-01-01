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YEREL HABERLER  / BAYBURT HABERLERİ
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Gazeteci Yavuz Donat'tan Vali Ustaoğlu ve Rektör Coşkun'a ziyaret

25 Nisan 2017 Salı, 12:36
Gazeteci Yavuz Donat'tan Vali Ustaoğlu ve Rektör Coşkun'a ziyaret
Gazeteci Yavuz Donat'tan Vali Ustaoğlu ve Rektör Coşkun'a ziyaret

(Fotoğraflı)

BAYBURT (İHA) - Gazeteci Yavuz Donat, Vali İsmail Ustaoğlu ve Rektör Selçuk Coşkun'u ziyaret etti.
Yavuz Donat'ı makamında kabul eden Vali İsmail Ustaoğlu, ziyaret dolayısıyla teşekkür ederek, kendisini Bayburt'ta ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
Yavuz Donat ise Bayburt'a gelişinin ilk olmadığını ve tekrar Bayburt'ta olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek Vali İsmail Ustaoğlu'na gösterdiği misafirperverlik dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi.
Yavuz Donat Rektör Coşkun'u ziyaret etti
Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Yavuz Donat, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yumak ile birlikte Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'u ziyaret etti.
Yapılan ziyarette Yazar Donat, yapılan son atama ile Bayburt Üniversitesi'ne yeniden Rektör olarak atanan Prof. Dr. Selçuk Coşkun'a hayırlı olsun dileklerini iletti ve Rektör Coşkun'dan Bayburt Üniversitesi'nin son durumu hakkında bilgiler aldı.
Rektör Coşkun ise ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek konuklarına teşekkür etti.
(YY-AT-Y)

25.04.2017 12:44:20 TSI
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