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Van'da ulaşıma yeni düzenleme



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VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi, kent ulaşımını rahatlatmak için daha önce aldığı UKOME kararlarını uygulamaya başladı.

Ulaşım Daire Başkanlığınca 2017 yılının ilk Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım araçlarının yeni depolama alanlarına taşınması konusunda alınan kararların ilk adımları atılmaya başlandı. Kent merkezinde toplu taşıma yapan ilçe ve mahalle minibüs hatlarının depolama alanlarının şehir dışına çıkartılması çalışmaları sürüyor.

Yeni uygulamayla yolcu taşımacılığı yapan M ve V plakalı minibüsler, kent içinde ring seferleri yaparak, şehir dışındaki yeni depolama alanlarında park yapabilecekler. Uygulamayla hem kent trafiğinin rahatlaması hem de trafikle bağlantılı diğer şikayetlerin de son bulmasını sağlayacak.

Depolanma alanlarıyla ilgili ilk çalışma Akköprü Deresinin hemen yanı başında bulunan Gevaş, Muradiye, Erciş, Çaldıran, Özalp ve Saray ilçe minibüs duraklarının otogara taşınmasıyla başladı. Bundan böyle bu ilçelere ait yolcu minibüsleri otogardan yolcu alabilecek ve kent merkezine giremeyecekler. İlçe minibüslerinden boşalan depolanma alanına ise S.S. 2 Nolu Minibüsçüler Kooperatifi Başkanlığına bağlı İskele, Kampüs, İstasyon, Kale, Beyüzümü ve Altıntepe mahallelerinin ulaşımını sağlayan minibüsler taşındı.

Yine Ulu Camii civarında ulaşım hizmeti veren Yeni Mahalle, Bostaniçi, Kevenli ve Bakraçlı mahallelerinin minibüsleri de Çohaz Petrol civarındaki yeni depolanma alanına taşınırken, şehrin güneyinde kalan diğer toplu ulaşım araçları ile ilgili de çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Bu arada yeni uygulamaya destek veren Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Tuğrul da, değişim sırasında şoför esnafının yanında hazır bulundu.

(MSA-Y)



25.04.2017 12:45:46 TSI

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