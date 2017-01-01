25 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Van'da ulaşıma yeni düzenleme

25 Nisan 2017 Salı, 12:37
Van'da ulaşıma yeni düzenleme
Van'da ulaşıma yeni düzenleme

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi, kent ulaşımını rahatlatmak için daha önce aldığı UKOME kararlarını uygulamaya başladı.
Ulaşım Daire Başkanlığınca 2017 yılının ilk Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım araçlarının yeni depolama alanlarına taşınması konusunda alınan kararların ilk adımları atılmaya başlandı. Kent merkezinde toplu taşıma yapan ilçe ve mahalle minibüs hatlarının depolama alanlarının şehir dışına çıkartılması çalışmaları sürüyor.
Yeni uygulamayla yolcu taşımacılığı yapan M ve V plakalı minibüsler, kent içinde ring seferleri yaparak, şehir dışındaki yeni depolama alanlarında park yapabilecekler. Uygulamayla hem kent trafiğinin rahatlaması hem de trafikle bağlantılı diğer şikayetlerin de son bulmasını sağlayacak.
Depolanma alanlarıyla ilgili ilk çalışma Akköprü Deresinin hemen yanı başında bulunan Gevaş, Muradiye, Erciş, Çaldıran, Özalp ve Saray ilçe minibüs duraklarının otogara taşınmasıyla başladı. Bundan böyle bu ilçelere ait yolcu minibüsleri otogardan yolcu alabilecek ve kent merkezine giremeyecekler. İlçe minibüslerinden boşalan depolanma alanına ise S.S. 2 Nolu Minibüsçüler Kooperatifi Başkanlığına bağlı İskele, Kampüs, İstasyon, Kale, Beyüzümü ve Altıntepe mahallelerinin ulaşımını sağlayan minibüsler taşındı.
Yine Ulu Camii civarında ulaşım hizmeti veren Yeni Mahalle, Bostaniçi, Kevenli ve Bakraçlı mahallelerinin minibüsleri de Çohaz Petrol civarındaki yeni depolanma alanına taşınırken, şehrin güneyinde kalan diğer toplu ulaşım araçları ile ilgili de çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Bu arada yeni uygulamaya destek veren Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Tuğrul da, değişim sırasında şoför esnafının yanında hazır bulundu.
(MSA-Y)

25.04.2017 12:45:46 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Van'da ÇEMATEM kuruluyor
YEREL

VAN'DA ÇEMATEM KURULUYOR
Gürpınar'da 23 Nisan etkinlikleri
YEREL

GÜRPINAR'DA 23 NİSAN ETKİNLİKLERİ
Uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışırken yakalandı
YEREL

UYUŞTURUCUYLA UÇAĞA BİNMEYE ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
YYÜ'de yeşillendirme çalışması
YEREL

YYÜ'DE YEŞİLLENDİRME ÇALIŞMASI
Buz sarkıtları bu kez tehlike saçmıyor
YEREL

BUZ SARKITLARI BU KEZ TEHLİKE SAÇMIYOR
Van'da konut satışı arttı
YEREL

VAN'DA KONUT SATIŞI ARTTI
Başkale'de kül temizleme çalışması
YEREL

BAŞKALE'DE KÜL TEMİZLEME ÇALIŞMASI
Başkale'de 'Sosyal Market' hizmeti
YEREL

BAŞKALE'DE 'SOSYAL MARKET' HİZMETİ
Van'da hükümlüler ekmek üretecek
YEREL

VAN'DA HÜKÜMLÜLER EKMEK ÜRETECEK
Başkale'de fidan dikimi
YEREL

BAŞKALE'DE FİDAN DİKİMİ
Tuşba'da ortak sınavlar öncesi toplantı
YEREL

TUŞBA'DA ORTAK SINAVLAR ÖNCESİ TOPLANTI
Van'da terör operasyonu
YEREL

VAN'DA TERÖR OPERASYONU
Kaymakam Dündar'dan mahalle ziyareti
YEREL

KAYMAKAM DÜNDAR'DAN MAHALLE ZİYARETİ
Uzmanlardan öğrencilere TEOG tavsiyeleri
YEREL

UZMANLARDAN ÖĞRENCİLERE TEOG TAVSİYELERİ
İpekyolu'nda 23 Nisan coşkusu
YEREL

İPEKYOLU'NDA 23 NİSAN COŞKUSU
İpekyolu Belediyesi personeline ilkyardım eğitim
YEREL

İPEKYOLU BELEDİYESİ PERSONELİNE İLKYARDIM EĞİTİM
Van'da süt dağıtımı
YEREL

VAN'DA SÜT DAĞITIMI
Van'ın sessiz adamlarından çifte galibiyet
YEREL

VAN'IN SESSİZ ADAMLARINDAN ÇİFTE GALİBİYET
Yanmaz'dan Ebeler Haftası mesajı
YEREL

YANMAZ'DAN EBELER HAFTASI MESAJI
Van'da kardelenler çiçek açtı
YEREL

VAN'DA KARDELENLER ÇİÇEK AÇTI
Van'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

VAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Van'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

VAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
EN ÇOK OKUNANLAR
Boşanan ünlü çiftler
FİSKOS

ÜNLÜ ÇİFTTEN KÖTÜ HABER! 12 YILLIK EVLİLİK BİTİYOR...

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Zokora imzayı attı! Nereden nereye...
  • 4 Felaket anı böyle görüntülendi!