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Gürpınar'da 23 Nisan etkinlikleri

25 Nisan 2017 Salı, 12:40
Gürpınar'da 23 Nisan etkinlikleri
Gürpınar'da 23 Nisan etkinlikleri

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'ın Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Yavuz Selim İlk ve Ortaokulu kütüphanesine iki bin adet kitap desteğinde bulundu.
Yavuz Selim İlk ve Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri, Gürpınar İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti. Ziyaret esnasında öğrencilere uçurtma, kalem ve defterden oluşan hediyeler verildi. Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Yavuz Selim İlk ve Ortaokulu kütüphanesine de iki bin adet kitap desteğinde bulundu.
(MSA-Y)

25.04.2017 12:48:35 TSI
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