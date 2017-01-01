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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Sakarya'da '57. Alay Vefa yürüyüşü' gerçekleşti

25 Nisan 2017 Salı, 12:42
Sakarya'da '57. Alay Vefa yürüyüşü' gerçekleşti
Sakarya'da '57. Alay Vefa yürüyüşü' gerçekleşti

(Fotoğraflı)

Remzi Şimşek
SAKARYA (İHA) - Sakarya'da Çanakkale Zaferi'nin 102. yılı etkinlikleri kapsamında '57. Alay Vefa yürüyüşü' gerçekleşti.
Gençlik ve Spor Bakanlığınca Çanakkale Zaferi'nin 102. yılı etkinlikleri kapsamında tüm illerde gerçekleşen '57. Alay Vefa yürüyüşü' Sakarya'da da geniş katılımla gerçekleşti. Sakarya İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünce organize edilen programa katılan vatandaşlar Orhan Cami de sabah namazı kıldı. Cami çıkışında vatandaşlara çorba ikram edildikten sonra yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla Atatürk Bulvarından Palmiye Caddesi istikametinden Yorgalar Mezarlığı şehitliğine kadar yürüdü.
Yürüyüş sonrasında şehitlikte Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi.
(RŞ-RFK-Y)

25.04.2017 12:50:50 TSI
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