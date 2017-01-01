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GAÜN 500 çınar fidanı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi(GAÜN) Ana Kampüs'üne başlatılan kampanya ile yaklaşık 500 adet çınar fidanı dikildi. 127. fidan ise Rektör Gül tarafından Rektörlük binası önüne dikildi.

GAÜN Toplumsal Duyarlılık Projesi Koordinatörlüğü tarafından başlatılan '27 Çınar Projesi' kapsamında, Ana kampüse yaklaşık 500 fidan dikildi. Proje kapsamında 127. çınar fidanını ise Rektör Gür, Rektörlük Binası önüne dikti. Büyükşehir Belediyesi ve Şahinbey Belediyesi tarafından verilen fidanlar, Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Rektör Yardımcıları Savaş Gürsoy, Hilmi Bayraktar, Metin Bedir, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan, Genel Sekreter Yardımcısı Burhan Akyılmaz'ın da aralarında bulunduğu yöneticilerin de katıldığı programla kampüsün çeşitli bölgelerine dikildi. Toplumsal Duyarlılık Projeleri kapsamında 27 çınar hedefi ile başlatılan kampanyanın, giderek büyüyüp, 500 ağaçlık bir ağaç dikimine dönüştüğünü belirten Rektör Gür, "Üniversitemiz, Türkiye'nin en yeşil kampüslerinden birisi. Bundan sonra da boş bulduğumuz her yere ağaç dikmeye devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan GAÜN Ana kampüsüne, bu yıl TDP'nin kampanyası kapsamının dışında da yaklaşık 400 fidanın dikildiği öğrenildi.

(KU-SD-Y)



25.04.2017 12:50:54 TSI

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