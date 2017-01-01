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OSB yönetiminden Başkan Çelik'e ziyaret



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Başkan Çelik, genel kurulda yeniden seçilen OSB yönetimine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, bir süre önce yaptıkları genel kurul sonrası aynı ekiple yeniden göreve geldiklerini belirtti. Nursaçan, Başkan Mustafa Çelik'in de desteğiyle Kayseri'nin gelişimine katkı sağlamak istediklerini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Kayseri Organize Sanayi Bölgesi genel kurulunun hayırlı olmasını dileyerek seçilen yönetim kuruluna başarılı hizmetler temennisinde bulundu. Başkan Mustafa Çelik, OSB Başkanı Nursaçan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre görüştü.

(AG-Y)



25.04.2017 12:53:29 TSI

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