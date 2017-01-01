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Mini terminallerin ihaleleri yapıldı



KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşıma getireceği düzenlemelerden biri olan mini cep terminallerinin ihalesi yapıldı. Şehrin altı ayrı noktasında mini terminaller yapılacak.,

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, terminal ve servis işletmeciliği konusunda yeni bir projeyi hayata geçireceklerini belirtmiş ve şehirlerarası otobüs firmalarının servis işletmeciliğini Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağını dile getirmişti. Türkiye'de ilk ve tek olan proje çerçevesinde altı ayrı noktada mini terminaller yapacaklarını ifade eden Başkan Çelik, bu terminallerde otobüs firmalarının yazıhanelerinin olacağını belirtmişti. Başkan Çelik'in açıkladığı mini terminal projesinde ihale aşamasına gelindi ve terminal binalarının yapım işi ihale edildi.

Yaklaşık maliyeti 2 milyon 118 bin TL olan mini terminal yapım işi ihalesine dokuz firma katılarak teklif verdi. İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:

"Özcanlar İnşaat: 1 milyon 491 bin TL, Fatih Türküm: 1 milyon 558 bin TL, Kamil Mert Sungur: 1 milyon 683 bin TL, Atlas Şirketi: 1 milyon 693 bin TL, Özkan İnşaat: 1 milyon 731 bin TL, Alp İnşaat: 1 milyon 987 bin TL,

Ermiş İnşaat: 2 milyon TL, Aydınlar İnşaat: 2 milyon 316 bin TL, Reder İnşaat: 2 milyon 589 bin TL."

İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak.

(AG-Y)



25.04.2017 12:55:55 TSI

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