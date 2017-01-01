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Kültür Kurumu İlkokulu'ndan muhteşem gösteri



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Bu yıl Yakutiye İlçesi adına görevli olan Kültür Kurumu İlkokulu 23 Nisan gösterilerinde adeta şov yaptı. Özellikle 4 A sınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan 5 metrekarelik "Türkiye Haritası" büyük alkış aldı.

Öğrenci velilerinin yoğun ilgi gösterdiği törende bir konuşma yapan Okul Müdürü Kerim Aydemir: "Emeği geçen bütün öğretmen arkadaşlarımı ve öğrencilerimi tebrik ediyorum" dedi.

4 A sınıfı öğretmeni Asuman Turan ise: "Kısa zamanda böyle güzel bir gösteri sunan öğrencilerime teşekkür ediyorum, bu bayram onların bayramı gönüllerince eğlendiler" şeklinde konuştu.

Gösterilerin sonunda, öğrenciler velilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

(ERZ-AT-Y)



25.04.2017 12:56:45 TSI

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