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Iğdır Üniveristesi Suveren kampüsü ağaçlandırılıyor

25 Nisan 2017 Salı, 12:52
Iğdır Üniveristesi Suveren kampüsü ağaçlandırılıyor
Iğdır Üniveristesi Suveren kampüsü ağaçlandırılıyor

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Ercan Tunç
IĞDIR (İHA) - Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'nın çalışmalarıyla Suveren Kampüsü için 5 bin 500 ağaç dikim çalışmaları başladı.
Iğdır Üniversitesinin düzenlediği "Üniversite Hayat Buluyor" adıyla yapılan ağaç dikim çalışmalarına Iğdır Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, Iğdır Orman İşletme Müdürü Taner Tazegün, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Protokol üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Törende konuşan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, "Burada çok anlamlı bir buluşma gerçekleştiğine inanıyorum. Çünkü şu ana kadar yapılan bir faaliyet olmadığını görüyorum. Ağrı Dağı'nın eteğine baktığım zaman her tarafı kup kuru görüyorum. Ziyaretime gelen misafirlerimin söylemiş olduğu "hiç ağacınız yokmu" sorusuna artık müspet manada cevaplandırma şansına sahip olacağız. Özellikle bugün ki çalışmamızda yaklaşık 750 ağaç dikimi gerçekleştireceğiz. Şu ana kadar bizim Kahramanmaraş'tan temin ettiğimiz bin adet ceviz ağacımız gelmiştir. Ceviz ağaçlarımızı bütün muhtarlara dağıttık. Cumartesi günü takip etmez üzere bizzat gidip ziyaret ettik. Bizim bir nevi asistanlarımız gibiler. Köylüler ile deneme uygulama yapacağız. Hocalarımız hep şikayet ederek arazimiz yok Milli Emlak'a ve tarıma yazalım. Bütün çiftçiler ve muhtarlar bizim laboratuarımız gibi. Halk ile bütünleşmeyi düşünüyoruz" dedi.
Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman , Iğdır'ın ağaçlandırılması gerektiğini belirtti. Vali Alpman, "Üniversitemiz bu konu üzerine düşen görevi yapıyor. Rektörümüz geldiği günden beri bir çok proje ile ilgili çalışmalardan bahsetti. Şuanda kendisi gayretli bir şekilde koşturuyor. Geçen hafta Kahramanmaraş'a gitmiş ceviz fidanları getirmiş ve dağıtmış. Gayretli bir şekilde çalışmalar yapıyor" şeklinde konuştu.
(ET-AT-Y)

25.04.2017 13:00:25 TSI
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