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Meram'da haşereyle mücadele başladı



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KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, haşereyle mücadelede önemli bir yer tutan larva mücadelesi çalışmalarına Nisan ayı itibariyle başladı.

Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yaptığı açıklamada, 2017 yılı haşereyle mücadele çalışmalarında önemli bir yer tutan Larva mücadelesinin başladıklarını belirtilerek, "Haşereye yumurtlama döneminde müdahale edebilmek için öncelikli olarak larva mücadelesi yapıyoruz. Çünkü bu mücadele, haşereyle etkin mücadelenin temelini teşkil etmektedir. Bu maksatla haşerelerin üreme alanları olan su kanalları, havuzlar, su birikintileri, organik atıkların bulunduğu yerler, çöp konteynerleri, gübrelikler, pazar yerleri ve benzeri alanlar ekiplerimizce ilaçlanmaktadır" denildi.



"Biyosidal ürünler kullanılıyor"

Haşerelerin üremesinde en önemli etkenlerin başında çöp ve evsel atıklar geldiğine dikkat çekilen açıklamada, "İlaçlama çalışmaları kadar vatandaşların çöplerini de en doğru zamanda ve şartlarda dışarı çıkarmaları da önemlidir. Çöpler zamanından önce ve uygun bir şekilde çıkarılmaz ise sinek ve haşerelerin üremesine kaynaklık teşkil etmektedir. Belediye olarak haşere mücadelesinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu alanda tavsiye edilen biyosidal ürünler kullanılmaktadır. Larva mücadelesinde, spesifik olarak sadece larvaları etkileyen, hiçbir yan etkisi bulunmayan biyosidal ürünler tercih edilmektedir. Larva mücademiz belirli periyotlarla ekim ayının sonuna kadar yeni alınan mist blower cihazı ve pulvarizatör ile yapılacaktır. Uçkun mücadelesine ise hava şartlarına bağlı olarak mayıs ayı içerisinde başlanacaktır. Belediyemizin bu faaliyetleri, Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak ve eğitimli kişiler tarafından yapılmaktadır. Haşere ile ilgili şikayetler Belediyemizin 444 3 042 numaralı telefona bildirilebilecektir. Halkımızın, özellikle çocukların hasta ve yaşlıların ilaçların olumsuz etkilerine maruz kalmamaları için ilaçlama araçlarına çok yaklaşmamaları hususunu hatırlatmakta fayda görüyoruz. Bu anlamda halkımızın rahat ve problemsiz bir dönem geçirmesi için belediyemizce gerekli çalışma yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

(US-AH-Y)



25.04.2017 13:02:56 TSI

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