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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Büyükşehir'den LYS öncesi öğrencilere soru bankası desteği

25 Nisan 2017 Salı, 12:57
Büyükşehir'den LYS öncesi öğrencilere soru bankası desteği
Büyükşehir'den LYS öncesi öğrencilere soru bankası desteği

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kentteki 7 bin öğrenciye LYS öncesi profesyonel eğitimciler tarafından hazırlanan soru bankası seti dağıttı. Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen programda konuşan Başkan Mehmet Sekmen, eğitimin önemine dikkati çekti. Başkan Sekmen, "Bilgi çağında bilgiyi depolayan değil, karmaşık bilgiler içerisinden gerekeni seçen, parçaları bir araya getiren, bilgiyi üreten ve kullanan, bilgi ve iletişim teknolojilerini aktif olarak kullanabilen, girişimci ve yenilikçi yönü gelişmiş bireylere ihtiyaç vardır" dedi. "Bizler, değerli gençlerimize daha iyi bir gelecek temin edebilmek için her adımımızı bu şuurla attık" diyen Başkan Sekmen, şunları kaydetti: "Belediye bütçemizin önemli bölümünü eğitime ayırdık. Eğitimde fırsat eşitliği ve kaliteyi sağlamak üzere başlattığımız eğitim seferberliğini; okul onarımları, ücretsiz kitap uygulaması, okuma atölyeleri, gençlik merkezleri ve ücretsiz internet erişimi gibi sayısız hizmet modeli ile gün be gün arttırarak sürdürmekteyiz.
Hiçbir ayrım gözetmeksizin, şehrimizde LYS'ye girecek olan 7 bin öğrencimize, kitap setleri hazırlandı ve bugün 20 ilçemizin tamamında lise son sınıf öğrencilerimize ulaştırılacak. İnanıyorum ki, bu soru bankalarını çözmek suretiyle öğrencilerimiz, daha başarılı olacaklar ve nihayetinde şehrimizden daha fazla öğrencimizi üniversiteye yerleştirmiş olacağız. Bunun son adımlarından biri de, lise son sınıf öğrencilerine bilgiye erişimde fırsat eşitliğini sağlamak maksadıyla hazırlamış olduğumuz LYS'ye yönelik soru bankası kitaplarının dağıtımıdır."
"İNSANA VE EĞİTİME YAPILAN YATIRIM EN BÜYÜK YATIRIMDIR"
Başkan Sekmen, insana ve eğitime yapılan yatırımın en büyük yatırım olduğunu ifade etti. Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizler belediye olarak bir yandan eğitimi güçlendirirken, bir yandan da eğitimde bilgi teknolojilerini kullanmak üzere bu alana yatırımlar yapıyoruz. En büyük arzumuz bu çağın gerektirdiği beceriler kadar; milli ve manevi değerlerimizi, insanlığın geleceğini şekillendirecek olan sevgi, saygı, hoşgörü, yardımlaşma, sorumluluk sahibi olma gibi değerleri de öğrencilerimizin kazanmasıdır. Biliyor ve inanıyorum ki, öğrencilerimiz büyük bir ülkenin, kadim bir şehrin çocuklarıdır. Zengin bir tarih ve kültür birikimine sahip, medeniyetler inşa etmiş, medeniyet tasavvuru olan bir milletin evlatları, özgüven içinde, gücünü ecdadımızdan alarak, aydınlık bir istikbali hiç kuşkusuz gençlerimiz inşa edecektir. Bu düşüncelerle öğrencilerimizin LYS'de muvaffak olmasını temenni ediyor, yavrularımıza bu büyük maratonda başarılar diliyorum." İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız'ın da katıldığı törende LYS Soru Bankası setlerini taşıyan araçlar 20 ilçeye gönderildi.
(ERZ-AT-Y)

25.04.2017 13:05:38 TSI
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