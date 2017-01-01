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Yıldırım Belediyesi'nden kültür turları

25 Nisan 2017 Salı, 13:02
Yıldırım Belediyesi'nden kültür turları
Yıldırım Belediyesi'nden kültür turları

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi'nin bu sene ikincisini düzenlediği kültür turları ile vatandaşlar Türkiye'nin tarihi zenginliklerini yerinde görecek.
Yıldırım Belediyesi ilçe sakinlerini ücretsiz olarak Türkiye'nin önemli turizm merkezlerine götürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sene ilk kez düzenlenen kültür turlarında 11 bin 776 kişiyi eşsiz doğal ve tarihi zenginliklerle buluşturan Yıldırım Belediyesi, bu sene gerçekleştireceği turlarla Yıldırımlıları Konya, Çanakkale, Edirne, Nevşehir, Safranbolu-Amasra ve İstanbul'a götürecek. Toplam 300 seferin düzenleneceği turlara katılmak isteyen Yıldırımlılar, belediye hizmet binası ve Barış Manço Kültür Merkezi'ndeki başvuru noktalarından biletlerini alabilecek. Yıldırım Belediyesi Hizmet Binası önünden kalkacak otobüslerle düzenlenecek turlarda vatandaşlara gidecekleri yerlerin detaylı bilgilerinin anlatıldığı broşürler de dağıtılacak.
Kültür turları kapsamında Yıldırımlıları ülkenin önemli turizm merkezlerine götürmeye bu sezonda devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Geçen sene kadim medeniyetimizden bizlere miras kalan, ülkemizin tarihi ve doğal mirası şehirleri olan Çanakkale, Konya, İstanbul ve Nevşehir'e 256 sefer düzenleyerek, 11 bin 776 vatandaşlarımıza bu mirasımızla kucaklaşma imkanı tanıdık. Yapıları, şehirleri dönüştürürken, insanların da dönüşümünü ve yaşam kalitelerinin arttırılmasını hedefliyoruz. Maksadımız Yıldırım'ın kültür-sanat çıtasını daha da yükseltmek. Bu doğrultuda tarih dolu ülkemizin güzel şehirlerine günübirlik geziler düzenliyoruz. Tamamı konforlu araçlarla, rehber eşliğinde düzenleyeceğimiz turlarımızla insanlarımıza hizmet sunmaya devam edeceğiz. Yıldırımlıları kültürel gezilerimize katılmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
(MŞ)

25.04.2017 13:10:51 TSI
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