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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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"Emeğin Sanatla Buluşması" etkinliğini

25 Nisan 2017 Salı, 13:08
"Emeğin Sanatla Buluşması" etkinliğini
"Emeğin Sanatla Buluşması" etkinliğini

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Malkara Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyelerinin "Üreten Kadın" temasıyla ortaklaşa düzenlediği "Emeğin Sanatla Buluşması" etkinliğinin açılışı Malkara ilçesi Hürriyet Caddesinde gerçekleştirildi.
Düzenlenen etkinliğe, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, önceki dönem Belediye Başkanı Birol Kaya, Belediye Başkan Yardımcıları Bahaettin Cömert, Ahmet Nazif Balcı, Malkara Kent Konseyi Meclis Başkanı Ali İhsan Uslu, Tekirdağ Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Çiğdem Karauz Tarar, Malkara Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nuran Başkütük, STK Başkanları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, il ve ilçelerin kent konseylerinin kadın meclis başkanları ile kadın meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
"Emeğin Sanatla Buluşması" etkinliği açılışı öncesinde Muratlı Çığlık Grubu, katılımcılara Türk Halk Müziği parçaları seslendirdi. Muratlı Çığlık Grubunun seslendirdiği parçaların ardından Malkara Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nuran Başkütük ve Tekirdağ Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Çiğdem Karauz Tarar konuşma yaptı. Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul ise, "Açılışını gerçekleştirdiğimiz iki caddenin tüm Trakya'da tanınması bizim için önem taşıyor. Bu bizim Trakya çapında yaptığımız ilk organizasyon, hatalarımız olduysa konuklarımızdan özür diliyor, onların hoşgörüsüne sığınıyorum. Emekleriyle, sanatlarıyla Malkaramıza inanılmaz bir değer kattılar" dedi.
Konuşmaların ardından "Emeğin Sanatla Buluşması" etkinliği açılış kurdelesi Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, önceki dönem Belediye Başkanı Birol Kaya, Malkara Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nuran Başkütük ve Tekirdağ Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Çiğdem Karauz Tarar tarafından kesildi. Kurdele kesiminin ardından Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul etkinliğe katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar ile birlikte kurulan stantları gezdiler. Etkinlikte Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Malkara Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Hayrabolu Belediyesi, Kapaklı Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Muratlı Belediyesi, Marmaraereğlisi Belediyesi, Saray Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Süleymanpaşa Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Çerkezköy Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Şarköy Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Edirne Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Silivri Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerinin el emeği ile ürettikleri ürünler vatandaşlar tarafından büyük ilgili gördü.
(HLD-MEF-Y)

25.04.2017 13:16:46 TSI
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