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Minik boksörler Başkent'te prova yaptı



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu boksörler, Ankara'da düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Boks turnuvasında başarılı sonuçlar aldı.

20- 23 Nisan tarihleri arasında Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Boks turnuvasına Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu boksörler de katıldı. Ankara Şefik Tetik Spor Salonu'nda yapılan turnuvaya 39 kulüpten 250 boksör katıldı. Turnuvaya Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor kulübü boksörleri de 4 antrenör, 30 sporcuyla katıldı. Minikler kategorilerinde yapılan turnuvada, boksörler dereceye girebilmek için ringte tüm hünerlerini gösterdi. 18-24 Mayıs tarihleri arasında Burdur'da yapılacak olan Üst Minikler Türkiye Boks Şampiyonası öncesi prova niteliğini taşıyan turnuvada

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu boksörler, 15 birincilik, 10 ikincilik, 4 üçüncülük kazandı. Müsabakaların ardından dereceye giren boksörlere kupa ve madalyaları düzenlenen törenle veridi.

(İG-GY-Y)



25.04.2017 13:17:26 TSI

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