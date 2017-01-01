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Dünya Avşarlar Derneği Kayseri Şubesi İstişare Heyeti Başkanı Dr. İsmail Gökşen, "Anadolu Avşar Türkleri Federasyonu hayata geçmeli"



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de daha önce bölgesel olarak kurulmuş olan Avşar Türkmen Kültürü Derneklerini 'Anadolu Avşar Türkmenleri Federasyonu' çatısı altında toplanması için adım atıldı.

Dünya Avşarlar Derneği Kayseri Şubesi İştişare Heyeti Başkanı Doktor İsmail Gökşen'in girişimi ile yapılan toplantıda, Avşar Türkmen Dernekleri yönetimleri, eski ve yeni bazı belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, oda, sendika başkanları, işadamları, bazı toplum önderleri ve bürokratlar ile davetliler bir araya geldi. Dr. Gökşen, toplantıda 'Tarihte Avşarlar ve Dadaloğlu' isimli bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantının açılış konuşmasını, Kayseri Dünya Avşarlar Derneği Şube Başkanı Hasan Doruk yaptı.

Dünya Avşarlar Derneği Genel Başkanı Şeref Kocakaya, Türk Birliği Kurultayı'nın şimdiye kadar olan gelişmelerini anlattı. Kocakaya "19-23 Temmuz'da Kayseri'de gerçekleştirilecek olan 'Türk Birliği Kurultayı'nın verimli ve başarılı geçmesi için bu kültüre önem ve değer veren herkesten katkı bekliyoruz. Bu arada, Avşar Türkmen kültürü Derneklerinin 'Anadolu Avşar Türkmenleri Federasyonu' çatısı altında toplanmasını hedefliyoruz. Federasyon oluşumunda ise, her dernek kendi hizmetlerine daha güçlü devam edecek. Üstelik, üst çatı oluşması için dernekler delege ve üyelerle Avşar Türkmen kültürüne daha çok katkı sağlamış olacak" dedi.

(AÖ-Y)



25.04.2017 13:18:59 TSI

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