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Gaziantep'te Altın Fıstık Ses Yarışması düzenleniyor



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te Türk Musiki Sanatının tanıtımına ve sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla Alt Fıstık Türk Sanat Müziği Amatör Ses Yarışması düzenlenecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Musiki Sanatına hizmet edecek yetenekli genç seslerin kazandırılmasına destek olmak ve kültür meşalesini gelecek nesillere aktararak, Türk Müzik sanatının tanıtımı ile sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla 1.Altın Fıstık Türk Sanat Müziği Amatör Ses Yarışması düzenleyeceği açıklandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne 1 Mart-1 Mayıs arasında başvuruların yapılabileceği yarışmada, derece girenlere ise toplam 9 bin 500 TL para ödülü verilecek.

Değerlendirmeye alınacak eserler

Yapılan yazılı açıklamada, TRT repertuvarına kayıtlı eserle yarışmacıların değerlendirmeye alınacağı belirtilerek, "Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Yarışma Genel Direktörünün birlikte oluşturacakları Düzenleme Kurulu tarafından gerçekleştirilecek olan yarışmada yarışmacılar, TRT Repertuarına kayıtlı bir adet eserle değerlendirmeye alınacaklardır. Ön eleme aşamasının ardından seçici kurulun gözetiminde sazlarla hazırlık çalışması yapılacak olup, bu çalışmada finalistler, önerdikleri iki adet eserden seçici Kurulun işaret edeceği bir tanesini okuyarak sazlarla uyum, sahne ve mikrofon hakimiyeti konularında finale hazırlanacaktır. Halka açık olarak yapılacak finalin ardından ise aynı gece değerlendirme sonuçları açıklanarak, finalistlere ödülleri verilecektir. Yarışmada finale kalan tüm yarışmacılar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türk Musikisi Korosu'na süresiz katılma hakkına sahip olacaklardır" denildi.

(KU-SD-Y)



25.04.2017 13:19:34 TSI

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