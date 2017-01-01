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Edremit Meslek Yüksekokulu enerjide hem öğretecek, hem tasarruf sağlayacak



(Fotoğraflı)



Bekir Terzioğlu

BALIKESİR (İHA) - Daha cazip olması nedeniyle son yıllarda yenilenebilir enerji kullanımının ve yatırımlarının artması üzerine, Edremit Meslek Yüksekokulu, elektriği kendi üretmeye başladı.

Edremit Meslek Yüksekokulu ilk olarak yenilenebilir enerji konusundaki eğitim imkânlarını arttırmak amacıyla arazisi içerisinde 6 adet 250W güneş paneli içeren toplamda 1,5 kW kurulu güce sahip bir fotovoltaik sistem kurulumu gerçekleştirdi. Kurulan fotovoltaik sistem şebeke bağlantılı olmakla beraber güneşten alınan elektriği bünyesinde bulunan 4 adet 100Ah aküler aracılığıyla depolayabilmesi özelliği ile hibrit bir sistem.

Kurulum sonrası enerji firmasının katkıları ile Meslek Yüksekokulunun ev sahipliğinde Fotovoltaik Sistemler eğitimi gerçekleştirildi. Eğitime Edremit Meslek Yüksekokulu akademik personeli, ilçemizde faaliyet gösteren mühendislik ofisleri ve güneş enerjisi firmaları katıldı. Eğitim sonunda Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Raif Sakin tarafından firma sahibi Deniz Selkan Polatkan'a teşekkür belgesi verirken ve Meslek Yüksekokulunun ürettiği zeytinyağından hediye edildi. Yrd. Doç. Dr. Raif Sakin "İlçemizde yenilenebilir enerji konusunda farkındalığı artırmak için öğretim elemanlarını, sanayicileri, kamu kurumlarını teşvik etmek ve onlara teknik destek sağlamak kurumumuzun öncelikleri arasındadır" şeklinde konuştu ve çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Ayrıca katılımcılara Edremit Meslek Yüksekokulu tarafından Güney Marmara Kalkınma Ajansına verilmek üzere hazırlanan Fotovoltaik Sistemler konulu teknik destek eğitimi projesi hakkında bilgiler sunuldu.

(BT)



25.04.2017 13:19:44 TSI

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