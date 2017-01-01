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Büyükşehirli halterciler engel tanımadı



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Konya'da yapılan Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası'nda mavi beyazlı halterciler, üç Türkiye Şampiyonluğu olmak üzere beş Türkiye derecesi kazandı.

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası 22 Nisan tarihinde Konya'da yapıldı. 20 ilden 65 sporcunun mücadele ettiği Şampiyona'da bayanlarda 7, erkeklerde ise 10 siklette halterciler dereceye girdi. Şampiyonaya Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu haltercilerde katıldı. Turnuva da üç Türkiye Şampiyonluğu'nun yanı sıra bir Türkiye ikinciliği bir de Türkiye üçüncülüğü kazanan mavi beyazlılar Şampiyonayı beş Türkiye derecesi ile tamamladı.

Şampiyonada 54 kilo Erkeklerde Ali Rıza Durak, 95 kilo kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu. Bayanlarda +86 kiloda Hatice Yetim 45 kilo ile 86 kiloda Meryem Yıldırım 62 kilo kaldırarak Türkiye Şampiyonu olan iki bayan sporcu oldu. 80 kiloda Selami Altun 160 kilo kaldırarak Türkiye ikincisi oldu. 101 kiloda mücadele eden Tolga Işık ise Türkiye üçüncüsü oldu. Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle verildi.

(İG-GY-Y)



25.04.2017 13:22:06 TSI

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