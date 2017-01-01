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Yıldırım'da ebeveynlere çocuk gelişimi semineri



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BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi, ebeveynlere yönelik çocuk gelişimi semineri düzenledi.

Yıldırım Belediyesi, Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlediği 'Çocuk Yetiştirmede Üslûbun Önemi' konulu panelde Uzman Psikolog Özgün Baştürk Kahveci ile Uzman Psikolog Cihad Kaya'yı Yıldırımlı ebeveynlerle buluşturdu. Çocuklarda özgüven gelişimi, çocuğun başarısında ailenin rolü, mutlu evlilik ve mutlu çocuk denklemi gibi konuların ele alındığı seminerde, çocuklarda güzel davranışların yerleşmesi için anne ve babanın takdir edici üslubunun önemine işaret edildi. Çocuklara olumlu davranış kazandırmanın en etkili yollarından birinin kelime gücü olduğunu belirten Psikolog Özgün Baştürk Kahveci, çocuklara kazandırılmak istenilen davranışların olumlu telkinlerde bulunarak ve doğru ifadelerin kullanılarak yerleştirileceğini belirtti.

(MŞ)



25.04.2017 13:23:50 TSI

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