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Sendikalar 1 Mayıs için bir araya geldi

- 1 Mayıs için sendikalardan ortak açıklama



(Fotoğraflı)



Mustafa Köken

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de bazı sendikaler, 1 Mayıs kutlamalarının ortak talepler etrafında kutlanması için bir araya geldi.

Türk-İş, DİSK, KESK, EBTO, TMMMOB temsilcileri ve üyeleri, Adalar mevkinde bir araya gelerek 1 Mayıs kutlamaları ile ilgili ortak bir açıklama yaptı. 1 Mayıs Tertip Komitesi adına açıklama yapan Faik Alkan, 16 Nisan referandumunda demokrasi sınavını başarı ile veren Eskişehir'in, şimdi de 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma gününe hazırlandığını söyledi. 1 Mayıs'ı işçi ve emekçiler olarak bayram havasında kutlamak için bir araya geldiklerini belirten Alkan şunları söyledi;

"Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye işçi sınıfı ve emekçileri bu 1 Mayıs'ta da alanları doldurarak kapitalist sömürü düzenine karşı taleplerini haykıracaktır. Bu nedenle 1 Mayıs'ta biz işçiler ve emekçiler olarak, asgari ücretin sefalet ücreti olmaktan çıkıp insanca yaşayacak bir ücret olmasını, ağır çalışma koşullarının, keyfi işten atmaların, taşeronluk ve kiralık işçi uygulamasının son bulmasının, grev hakkının engellenmesi uygulamasına son verilmesini, kadın cinayetlerinin son bulması, gençlerin işsizlik ve geleceksizlik sorununun çözülmesini talep etmekteyiz. Bu taleplerin gerçekleşmesi ancak bizlerin bir araya gelmesiyle mümkündür. Değerli Eskişehirliler 1 Mayıs'ta sizleri Sıhhiye Meydanına bekliyoruz"

(MKÖ-MET-Y)



25.04.2017 13:34:26 TSI

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