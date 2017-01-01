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Tarih, Kültür ve Sanat Sempozyumu yapılacak



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - 3. Düzce Uluslar arası Tarih, Kültür ve Sanat Sempozyumu 5-6 Mayıs tarihlerinde Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde yapılacak.

Her yıl yapılan ve geleneksel hale getirilen Düzce Uluslar arası Tarih, Kültür ve Sanat Günlerinin bu yıl üçüncüsü yapılacak. Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi, DAMER (Düzce Araştırma Merkezi), Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştirilecek olan sempozyumun programı belli oldu. Buna göre, Düzce Belediyesi Kültür Merkezindeki etkinlik 5 Mayıs tarihinde saat 09,30'da kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatları, fotoğraf ve halk kültürü sergisinin açılışı ile başlayacak. Saat 10,00-10,30'da açılış konuşmaları gerçekleştirilecek. Ardından saat 10,30-12,00 arası Düzce Uluslar arası Tarih, Kültür ve Sanat Sempozyumu açılış oturumlarına geçilecek. 12,00-13,00 saatleri arası öğle yemeğinden sonra 14,00-17,30 saatleri arası sempozyumun ikinci oturumları yapılacak. 6 Mayıs Cumartesi günü de 09,15-12,00 arası sempozyumun üçüncü oturumları yapılacak ardından da genel değerlendirmeye geçilecek.

(TT-AY)



25.04.2017 13:36:19 TSI

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