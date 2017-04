YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Muş'ta '15 Temmuz Hatıra Ormanı' oluşturuldu

Muş'ta '15 Temmuz Hatıra Ormanı' oluşturuldu

- 15 Temmuz'da şehit düşen 249 vatandaş için 249 fidan dikildi

MUŞ (İHA) - Muş Orman ve Su İşleri Müdürlüğü tarafından '15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'na fidan dikimi yapıldı.

Karşıyaka Mahallesi Bayrak Tepe mevkiinde düzenlenen törene Vali Seddar Yavuz, Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Sönmez, kamu kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Orman ve Su İşleri Müdürü Mehmet Akbaş, 15 Temmuz'da meydanlarda vatandaşların tıpkı bin yıl önce Malazgirt'te olduğu gibi bu coğrafyayı vatan olarak sahiplenme konusundaki kararlarını ortaya koyduğunu söyledi.

Vali Seddar Yavuz ise, 15 Temmuz gecesi, ülkenin işgal edilmek istendiğini söyledi. "Malum olduğu üzere biz İslam medeniyetinin bin yıldır lideri ve tüm Müslümanların umudu olmuşuz" diyen Vali Yavuz, "Bu umudu, yüz yıllarca ve kıyamete kadar taşıma konusunda bir kararlılığımız var. Kendileri karşımıza çıkamadıkları için, bu hain terör örgütlerini besleyip Türkiye'ye saldırtıyorlar. Nitekim, bu terör örgütünün başı halen Amerika Birleşik Devletleri'nde malikanesinde yaşamaya ve Türkiye Cumhuriyeti Devletine saldırmaya, meydan okumaya devam ediyor. Fakat onların bilmediği bir şey var. Millet olmak kolay değil, büyük millet olmak hiç kolay değil. Bu millet büyük bir millet" diye konuştu.

15 Temmuz gecesi Muş'ta yaşananlara da dikkat çeken Vali Yavuz, "15 Temmuz gecesi, darbe teşebbüsünün tarafımdan hissedildiği anlardan itibaren, hepinizin bildiği gibi, şehrimizin her tarafını özellikle polis teşkilatımızla tuttuk. O dönem garnizon komutanlığı ve jandarma komutanlığını yapan şahıslar benim ısrarlı aramalarıma rağmen telefonlarıma çıkmadılar. Bunun üzerine Muş'ta da bir darbe teşebbüsü olacağına dair kanaatim güçlendi ve daha sonra, hepinizin bildiği gelişmeler yaşandı. Şehrimizin her tarafında zırhlı araçlar ve polis teşkilatımıza dağıttığımız uzun namlulu silahlarla birlikte hazırlandık. Kesinlikle Muş'u teslim etmeme noktasında kararlılığımızı gösterdik. Daha sonra askeri yetkilileri aratarak, asla kışlalarından çıkmamalarını, çıkmaları halinde de vuracağımızı net bir şekilde kendilerine ifade ettik. Bu tavır ve biz konakta toplantılar yaparken, binlerce vatandaşımızın valilerine ve devletine sahip çıkmak için bedenlerini ortaya koyduklarına şahit olduk. Hayatımda unutamadığım ve hiç aklımdan çıkarmayacağım bir gece yaşadık. O yüzden ben Muşlu kardeşlerime bir vefa borcum olduğunu her vesilede söylüyorum. Tüm tedbirleri aldıktan sonra artık sokağa çıkma vakti geldiğinde, vatandaşlarımızın arasına çıktığımda şunu gördüm ki, hiç kimse laf olsun diye gelmemişti, her birinin gözünde şehadet şerbetini içmek üzere oraya geldiğine bizzat şahitlik ettim. Bu, bu milletin özünde var olan ve bin yıldır İslam'ın sancaktarlığını yapmış olan cesaretin ve imanın bir eseriydi. İman olmadan cesaret olmaz, ihlas olmadan, inanç olmadan cesaret olmaz. İşte Muşlu kardeşlerim, o gece böylesine bir destan yazdı. Belediye Başkanımızdan küçük çocuklarımıza kadar herkes devletine, milletine ve ülkesine sahip çıktı. Bu sadece bir darbe teşebbüsü değil, bu bir işgal girişimidir. Allah'a hamdolsun ki ülkenin 80 milyon vatandaşı, devletine, demokrasisine, bayrağına sahip çıktı ve bu işgalcileri güzel bir şekilde tokatladı ve tarih sahnesine bir kez daha gömdü" dedi.

Birlik ve beraberlik mesajları da veren Vali Yavuz, "Birliğimize, berberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım. Dünyada neler döndüğüne, neler olduğuna dikkat edelim. Küçük hesaplar peşinde koşmayalım. Biz bin yıldır beraberiz. Tek milletiz, tek bayrağımız var, tek Allah'ımız var, tek kıblemiz var. Bizim yöneldiğimiz yer hep aynı yer olmuştur. Bu ülkede bütün etnik kökenler asla azınlık olmamıştır. Elbette sıkıntılar yaşanmıştır, elbette sorunlar olmuştur. Belki, bugün de her şeyi çözdüğümüzü iddia edemeyiz ama şunu unutmayın ki, bin yıllık tarihimizde hiçbir Müslüman, bu ülkede azınlık olmamıştır, yarın da olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz'un konuşmasının ardından, 15 Temmuz şehitleri anısına 249 adet fidan dikimi yapıldı. Program, öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtılmasının ardından sona erdi.

