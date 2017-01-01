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10'uncu Geleneksel Çocuk Festivali'nde çocuklar doyasıya eğleniyor



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi 10'uncu Geleneksel Çocuk Festivali kapsamında çocuklar gönüllerince eğleniyor.

Bilecik Cumhuriyet Meydanına kurulan oyun alanlarıyla ilgili açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, "Çocuklarımıza 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı armağanı olarak gerçekleştirilen festival kapsamında çocuklar birbirinden güzel oyun alanlarında eğlenirken, aynı zamanda ücretsiz pamuk şekeri ve mısır ikramı ile ağırlanıyor. Birbirinden güzel oyun grubu ve eğlenceli görselin olduğu Cumhuriyet Meydanında çocuklar, 29 Nisan Cumartesi gününe tarihlerine kadar gönüllerince eğlenecek" dedi.

(CKT-DA-Y)



25.04.2017 13:43:46 TSI

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