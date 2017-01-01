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İlkadım asfalt sezonunu açtı

25 Nisan 2017 Salı, 13:35
İlkadım asfalt sezonunu açtı
İlkadım asfalt sezonunu açtı
- 2017'de 60 bin ton asfalt hedefi

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Sezonun ilk asfalt çalışmasını yerinde inceleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, 2017'de 60 bin ton asfalt hedeflediklerini açıkladı.
2016'da 33 km asfalt yol yapımını 50 bin ton asfalt kullanarak tamamlayan İlkadım Belediyesi, 2017 yılı asfalt çalışmalarını başlattı. Kadifekale Mahallesi'nde 400 metrelik yolda 400 ton asfalt kullanılarak devam eden asfalt yol yapımı çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Tok, İlkadım sınırları içerisinde yol problemi yaşanmadığını belirterek, 2017 yılı yol ve asfalt çalışmalarıyla İlkadım'ın yollarının kullanımı planlanan 60 bin ton asfalt ile eksiksiz olacağını kaydetti.

"İlkadım'da yaşam kalitesi artıyor"
Başkan Erdoğan Tok yaptığı açıklamada, "Bütün gücümüzle İlkadım için çalışarak İlkadımlı hemşerilerimizin yaşam kalitesini arttırmayı hedefliyoruz. Yol ve kaldırım çalışmaları gibi belediyeciliğin temel hizmetlerinden olan hizmetleri ilçemizin her noktasında eşit olarak hızlı ve zamanında gerçekleştiriyoruz. Havaların ısınması ile asfalt çalışmalarımızın başlangıcını yaptık. Bu yıl daha da yoğun bir çalışmayla geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz asfalt çalışmalarını bir adım yukarı taşımayı planlıyoruz" diye konuştu.

"Vatandaşımızın düşüncesi çok önemli"
Kadifekale Mahallesi Muhtarı Güven Akan'dan mahalle sakinleri tarafından yapılan talepleri dinleyen Erdoğan Tok, incelemeler sırasında mahalle sakinlerinin gösterdiği teveccühe teşekkür etti. Mahalleli ile tek tek sohbet eden Tok, İlkadım Belediyesinin çalışmalarını anlattı. Vatandaşların talep ve düşüncelerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Tok, "Yaptığımız hizmetlerin başarısının ölçümü her zaman vatandaşımızın olumlu ya da olumsuz düşünceleri olmuştur. Kadifekale Mahallesi sakinlerimizin bizzat memnuniyetlerini iletmeleri bizler için en büyük ödüldür" dedi.
(SAM-SLH-Y)

25.04.2017 13:44:08 TSI
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