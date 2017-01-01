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62 çocuk sünnet ettirildi

25 Nisan 2017 Salı, 13:41
62 çocuk sünnet ettirildi
62 çocuk sünnet ettirildi

(Fotoğraflı)

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Kızılay Derneği Siirt Şubesi, Siirt Belediyesi ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından düzenlenen sünnet şöleniyle 62 çocuk erkekliğe ilk adımı attı.
Bir düğün salonunda düzenlenen etkinliğe, Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Kızılay Derneği Siirt Şubesi Başkanı Yener Tanık, AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, diğer yetkililer ve aileler katıldı. Sünnet olan çocuklara Sancaklar Vakfı sponsorluğunda Kızılay Siirt Şubesi tarafından altın takılırken, gelen konuklara da dondurma ikramı yapıldı. Aileler, sünnet şöleninde çocuklarının erkekliğe ilk adımı atmasını eğlenerek kutladı.
Sünnet olan çocukların aileleri, desteklerinden dolayı yetkililere teşekkür etti.
(MND-MP-Y)

25.04.2017 13:49:32 TSI
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