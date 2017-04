YEREL HABERLER / AKSARAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Yazgı: "TEOG sınavına girecek öğrencilere başarılar diliyorum"

Başkan Yazgı: "TEOG sınavına girecek öğrencilere başarılar diliyorum"



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) 2. Dönem sınavlarına girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

Başkan Yazgı mesajında, "Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı 26-27 Nisan'da yapılacak 2. Dönem sınavına katılacak tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ve gençlerimize, günlük ve gelecek yaşantılarında lazım gelen bilgi ve becerilerin kazandırılması, eğitim ve öğretimlerinin uygun bir yapıya kavuşturulması, belediye olarak bizlerinde en önemli ve öncelikli görevidir. Bizler Aksaray Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yılda TEOG sınavına girecek öğrencilerimiz için motivasyon seminerleri düzenledik. Uzmanlar, TEOG sınavı öncesi öğrencilere stres ve kaygıyı ortadan kaldıracak çok önemli bilgiler aktardı. Bu kapsamda öğrencilerimizin geleceğe hazırlanmasında üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız için çok önemli olduğunu bildiğimiz bu sınavda yavrularımıza üstün başarılar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Rabbim zihin açıklığı versin. Bu vesileyle 2. Dönem TEOG Sınavına girecek tüm öğrencilerimize bir kez daha başarılar diliyor, ailelerimize ve değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

(YC-AH-Y)



25.04.2017 13:50:38 TSI

NNNN