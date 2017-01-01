25 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AKSARAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Yazgı: "TEOG sınavına girecek öğrencilere başarılar diliyorum"

25 Nisan 2017 Salı, 13:42
Başkan Yazgı: "TEOG sınavına girecek öğrencilere başarılar diliyorum"
Başkan Yazgı: "TEOG sınavına girecek öğrencilere başarılar diliyorum"

(Fotoğraflı)

Yasin Can
AKSARAY (İHA) - Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) 2. Dönem sınavlarına girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.
Başkan Yazgı mesajında, "Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı 26-27 Nisan'da yapılacak 2. Dönem sınavına katılacak tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ve gençlerimize, günlük ve gelecek yaşantılarında lazım gelen bilgi ve becerilerin kazandırılması, eğitim ve öğretimlerinin uygun bir yapıya kavuşturulması, belediye olarak bizlerinde en önemli ve öncelikli görevidir. Bizler Aksaray Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yılda TEOG sınavına girecek öğrencilerimiz için motivasyon seminerleri düzenledik. Uzmanlar, TEOG sınavı öncesi öğrencilere stres ve kaygıyı ortadan kaldıracak çok önemli bilgiler aktardı. Bu kapsamda öğrencilerimizin geleceğe hazırlanmasında üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız için çok önemli olduğunu bildiğimiz bu sınavda yavrularımıza üstün başarılar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Rabbim zihin açıklığı versin. Bu vesileyle 2. Dönem TEOG Sınavına girecek tüm öğrencilerimize bir kez daha başarılar diliyor, ailelerimize ve değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
(YC-AH-Y)

25.04.2017 13:50:38 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Aksaray Belediyesi kitap günleri düzenliyor
YEREL

AKSARAY BELEDİYESİ KİTAP GÜNLERİ DÜZENLİYOR
&quot;57. Alay Vefa Yürüyüşü&quot;
YEREL

"57. ALAY VEFA YÜRÜYÜŞÜ"

Aksaray’da silahlı kavga: 6 yaralı
YEREL

AKSARAY’DA SİLAHLI KAVGA: 6 YARALI

Aksaray Belediyesi şair ve yazarları okurlarıyla buluşturuyor
YEREL

AKSARAY BELEDİYESİ ŞAİR VE YAZARLARI OKURLARIYLA BULUŞTURUYOR
Aksaray'da kasaptan hırsızlık güvenlik kamerasında
YEREL

AKSARAY'DA KASAPTAN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

EN ÇOK OKUNANLAR
Boşanan ünlü çiftler
FİSKOS

ÜNLÜ ÇİFTTEN KÖTÜ HABER! 12 YILLIK EVLİLİK BİTİYOR...

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Zokora imzayı attı! Nereden nereye...
  • 4 Felaket anı böyle görüntülendi!