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Aksaray Belediyesi kitap günleri düzenliyor



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray Belediyesi herkes kitap okusun sloganıyla "Aksaray 1. Kitap Günleri" düzenliyor.

29 Nisan-07 Mayıs tarihleri arasında 15 Temmuz Milli İrade Meydanında düzenlenecek Kitap Günlerine 44 yazar katılıyor. Yazarlar belirli gün ve tarihlerde söyleşi yaparak kitaplarını imzalayacak.

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, herkes kitap okusun diye Aksaray'da kitap günleri düzenlediklerini ve birbirinden değerli yazarları okurlarıyla buluşturacaklarını ifade etti. Başkan Yazgı, içinde bulunduğumuz teknoloji çağında okuma alışkanlığı ve kültürünün sürdürülebilir olması için böylesine büyük ve önemli bir program düzenlediklerini belirterek, "Okumak, teknoloji çağında daha fazla önem kazanıyor çünkü bilgisayarın, telefonun hakim olduğu bir çağda; her yaştan insanımızın okumaya yönelmesi ve okuma alışkanlığı edinmesinden daha güzel bir şey olamaz" dedi.

(YC-AH-Y)



25.04.2017 13:54:59 TSI

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